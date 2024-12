Doce años después de ponerla en venta, Michael Jordan ya ha conseguido vender su mansión maldita de Chicago. Eso sí, la leyenda de la NBA finalmente ha aceptado una oferta muy inferior a lo que inicialmente buscaba, pues la ha vendido por 9,5 millones de dólares pese a que en el año 2012 comenzara pidiendo la friolera de 29 millones por la espectacular propiedad, de la que le ha costado mucho deshacerse.

Más de una década llevaba Michael Jordan intentando vender su impresionante mansión en Chicago. Ahora se ha sabido que ha aceptado cerca de 10 millones por la espectacular propiedad de 5.000 metros cuadrados, que cuenta con todo tipo de lujos y detalles. El ex jugador de baloncesto, que hace unos años estuvo en boca de todos por el documental de Netflix The Last Dance, ha ido rebajando el precio para intentar deshacerse de ella, y finalmente ha accedido a deshacerse de ella por un tercio de lo que pedía al principio.

La serie de la que hablábamos no fue grabado en su mansión de Chicago y los motivos no han trascendido, pues la vivienda de la que hablamos seguía siendo de su propiedad pese a que llevaba muchos años intentando venderla. De hecho, su valor inicial era de unos 30 millones de euros y ahora ha sido vendida por 9,5, por lo que su devaluación ha sido importante. En cualquier caso, la mansión es impresionante.

Michael Jordan’s Chicago mansion finally sold for $9.5 million, less than a third of the original 2012 listing price.

The home sold for $600k less than his 1998 NBA Finals Game 1 «Last Dance» jersey that sold for $10.1m. pic.twitter.com/WrWYIvGiV9

— cllct (@cllctMedia) December 12, 2024