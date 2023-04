Así es Carmen Cardeneta, la desconocida y buscada novia de Ibai Llanos

De la vida privada de Ibai Llanos se sabe muy poco, apenas nada. Sin embargo, ahora han salido a la luz más detalles de la desconocida novia del streamer, Carmen Cardenete. Lo poco que conocemos de la pareja del creador de contenido vasco es que es periodista y estudió marketing y publicidad. Carmen estuvo también una temporada trabajando con el motorista Jorge Lorenzo en lo que se refiere a imagen y comunicación, y ahora es la Directora de comunicación y producción de KOI, la empresa de e-sports que fundó Ibai Llanos con Gerard Piqué.

Actualmente, la ejecutiva no tiene perfiles públicos en redes sociales. Una de las pocas veces que el streamer habló sobre su pareja fue durante una entrevista concedida a Siro López. En algún momento de la conversación, él explicó que coincidió por primera vez con Carmen «en un evento de Madrid. Trabajábamos para diferentes empresas y nos conocimos ahí».

El propio Ibai dijo que ella «estudió periodismo, marketing y publicidad y estuvo trabajando para una empresa de Jorge Lorenzo que vendía de todo: gafas, ropa… Era ella un poco la jefa de marketing». Tras esta experiencia, la joven se sumó al equipo de su novio: «Nos echa un cable a todos».

Carmen vive con su pareja en Barcelona. Aunque, de acuerdo con el testimonio del creativo, ella tiene su «piso propio» en la enorme propiedad. La primera vez que Ibai habló públicamente de su noviazgo fue en el año 2018 cuando se refirió a ella en sus redes: «Tengo novia hace tres años, que hable con una chica no significa que quiera algo con ella». Una Carmen que es conocida en redes sociales como ‘Koi jefa’, tal como Llanos se refirió a ella cuando le dedicó el premio Esland que ganó en enero del 2022. «Se lo dedico a Koi Jefa, que es la persona que me aguanta. Me levanto cada día con una buena idea y me mandará a tomar por el culo dentro de poco», dijo.