Así es Bianca Censori, la novia de Kayne West que acaparó todas las miradas en San Siro

Kayne West y su novia Bianca Censori centraron todas las miradas en San Siro. El artista estadounidense y su pareja acudieron al estadio para presenciar desde la grada el partido de la Champions League entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, y la repercusión fue enorme, centrando toda la atención en ellos.

El controvertido cantante llegó al estadio luciendo un atuendo completamente negro y manteniendo un comportamiento enigmático que intrigó tanto a los aficionados como a los espectadores que vieron el duelo por televisión. Estuvo acompañado por su pareja, Bianca Censori, y sus colegas músicos Ty Dolla $ign, Rich the Kid y Playboi Carti. La elección de su vestimenta, que consistió en una sudadera con capucha negra y una máscara que cubría su rostro, cogió por sorpresa a todos.

La aparición de West en el partido llega en un momento de continua controversia en torno al rapero, incluyendo recientes comentarios antisemitas y acusaciones de comportamiento controlador hacia su esposa. A pesar de estas controversias, la influencia de West en la industria musical sigue siendo innegable, como lo demuestran su próximo concierto en Bolonia y el lanzamiento de su último álbum, Vultures 1.

Kanye West, his wife Bianca and Ty Dolla $ign at the San Siro for Inter vs. Atlético Madrid 👀 pic.twitter.com/aOjb9nBMmS

¿Quién es Bianca Censori?

La historia de amor de Kanye West y Bianca Censori saltó a la esfera pública a inicios del año 2023 y, desde entonces, el nombre de esta mujer de raíces australianas está en boca de todos. La noticia de su romance fue una auténtica sorpresa para muchos y no es para menos, pues aterrizó en el foco mediático prácticamente a la par que el sonado divorcio del popular rapero con Kim Kardashian, con quien compartió ocho años de relación matrimonial. Ahora la pareja disfruta de la conexión y pasión que les une, con sus altos y sus bajos, y una significativa diferencia de edad que les separa, casi dos décadas.

Son muchos los que han criticado a la esposa del rapero, cuyo comportamento ha sido calificado como una falta de respeto a la cultura católica que predomina en Italia, donde se encuentra la Santa Sede, y una «indecencia pública». Según Daily Mail, aseguraron estar «horrorizados», han definido los looks de la diseñadora como «sin clase y vulgares» e incluso consideran que Bianca y Kanye deberían haber sido expulsados del país, al que llegaron a comienzos del mes de agosto. Y es que Bianca suele salir con ropa muy provocativa, dejando ver mucho más de la cuenta.

En enero, Kayne West fue más allá compartiendo en su cuenta personal de Instagram una serie de imágenes en las que la modelo posaba sensual, como es habitual, luciendo elegantes piezas de ropa interior y enseñando sus partes casi al completo, algo que generó una enorme polémica en las redes sociales.