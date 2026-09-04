Así es el Autódromo Nacional de Monza del GP de Italia del Mundial de F1: perfil, curvas, kilómetros, vuelta rápida…

La Fórmula 1 regresa este fin de semana tras un breve parón, y lo hace con una de las carreras más especiales de toda la temporada. El Mundial aterriza en el Gran Premio de Italia, una cita marcada en rojo por los aficionados al automovilismo y que vuelve a tener como escenario uno de los circuitos con mayor tradición de la historia de la categoría reina. La batalla por el campeonato entra, además, en una fase cada vez más decisiva en la que cada punto puede ser vital de cara a definir las posiciones finales

Después de una semana sin competición tras el Gran Premio de Países Bajos, los pilotos vuelven a ponerse al volante para afrontar la recta final de la temporada europea, que concluirá con el estreno del GP de Madrid. La clasificación del Mundial mantiene abierta la pelea por el título, que comanda Kimi Antonelli desde el inicio del año. El italiano, con 242 puntos en su haber, aventaja en 39 a su compañero George Russell y Lewis Hamilton, empatados a 183 puntos. Una lucha a la que se ha sumado recientemente el vigente campeón, Lando Norris, tras imponerse en las dos últimas carreras.

En qué circuito se corre el GP de Italia de F1

El Autódromo Nacional de Monza es uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. La pista italiana es conocida como el Templo de la Velocidad y cuenta con una importante tradición. La de 2026 será una cita especial en el circuito italiano, ya que Ferrari, marca insignia del automovilismo italiano, rendirá homenaje a la figura de Michael Schumacher en Monza. Charles Leclerc y Lewis Hamilton, dúo de pilotos de los de Maranello, lucirán una decoración inspirada en el recordado F310, bólido con el que el alemán se estrenó en la Scuderia en 1996 y que cumple 30 años.

Monza forma parte del Mundial de Fórmula 1 desde la temporada inaugural de 1950, al igual que otros trazados como el de Silverstone (Gran Bretaña), y ha acogido algunas de las carreras más recordadas de la historia de la competición. Su particular configuración provoca que sea uno de los circuitos más rápidos de todo el calendario por sus numerosas zonas de aceleración.

En dónde está el Autódromo Nacional de Monza

El Autódromo Nacional de Monza está situado en la citada ciudad, ubicada en la región italiana de Lombardía. El circuito se encuentra dentro del Parque Real de Monza y cuenta con su sede a pocos kilómetros de Milán. Monza se ha convertido en una parada imprescindible en el calendario de la Fórmula 1 desde sus comienzos, con la única excepción de 1980; cuando el GP de Italia se corrió en Imola con motivo de las remodelaciones realizadas en el clásico trazado.

Su localización contribuye también al ambiente especial que se vive durante el Gran Premio de Italia. Las gradas se llenan cada año de aficionados, con una presencia especialmente importante de tifosi de Ferrari, que convierten el fin de semana en una auténtica fiesta del automovilismo italiano y un broche a la gira europea que en este 2026 irá a parar a Madrid.

Perfil del Autódromo Nacional de Monza: curvas, ancho de pista, cuántos kilómetros tiene…

El Autódromo Nacional de Monza tiene una longitud de 5,793 kilómetros y un total de 11 curvas, una cifra bastante inferior a otros circuitos en lo que respecta a los giros. Es uno de los trazados más rápidos del Mundial y cuenta con largas rectas en las que los monoplazas alcanzan velocidades muy elevadas. Como muestra de ello, los 372 kilómetros por hora que marcó el McLaren-Mercedes de Juan Pablo Montoya en 2005 durante una sesión privada.

La pista obliga a los equipos a buscar una configuración aerodinámica de baja carga para maximizar la velocidad en las rectas. Al mismo tiempo, los pilotos deben afrontar fuertes frenadas y cambios de dirección en algunas de las zonas más exigentes del circuito. Por ello, el trazado italiano supone un reto para el Aston Martin de Fernando Alonso tras las buenas sensaciones en Zandvoort. El punto más reconocible es la curva Alboreto, conocida históricamente como Parabólica.

Cuántas vueltas hay que dar en el GP de Italia de F1

El Gran Premio de Italia de 2026 está programado a 53 vueltas. Los pilotos tendrán que completar una distancia total de 306,720 kilómetros durante la única carrera del domingo. El GP de Italia mantiene la configuración clásica, con dos sesiones de entrenamientos libres el viernes, Libres 3 y clasificación el sábado y la lucha por los puntos con las que concluirá la cita el domingo 6 de septiembre.

Quién tiene la vuelta rápida en el GP de Italia de F1

El récord oficial de vuelta del circuito de Monza está en manos de Lando Norris, que marcó un tiempo de 1:20.901 durante el Gran Premio de Italia de 2025 con su McLaren. El piloto británico regresará un año después al trazado italiano para pulverizar su anterior registro y continuar su remontada hacia los puestos de cabeza del Mundial de Pilotos.

Ese registro se convirtió en la vuelta más rápida oficial de la historia reciente del circuito. Monza también fue protagonista en 2025 de otro récord histórico, ya que Max Verstappen logró durante la clasificación una velocidad media de 264,682 km/h, una de las cifras más impresionantes jamás registradas en una vuelta de Fórmula 1.