Así es Ana Peleteiro: origen, su marido y su hija y cuántas medallas ha ganado con España

Ana Peleteiro es una de las grandes del deporte español. La atleta gallega, también muy conocida en las redes sociales, logró una medalla de bronce en la disciplina de triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero tres años después no pudo repetir en París 2024, cuando era favorita incluso para la medalla de oro. A continuación, hablamos de la vida personal y profesional de Peleteiro: su marido y entrenador, su hija o sus medallas en grandes campeonatos.

El marido y entrenador de Peleteiro

Profesional del atletismo, Ana Peleteiro tuvo una primera relación sentimental con un compañero de disciplina, el triplista Nelson Évora, aunque finalizaron su relación después de un tiempo y no de la mejor manera. Actualmente, Peleteiro está casado con otro ex saltador, el francés Benjamín Compaoré, que desde 2024 es también su entrenador, después de la separación de Ana de su técnico de toda la vida, Iván Pedroso, para irse a entrenar a Galicia.

Ana Peleteiro en los Juegos Olímpicos de París 2024

Ana Peleteiro era una de las grandes esperanzas de España en los Juegos Olímpicos de París 2024. La gallega, sin embargo, sólo pudo acabar en sexta posición en la final de triple salto, en la que la lluvia no permitió a Peleteiro alcanzar el nivel deseado y necesario para hacerse con su segunda presea en una cita olímpica.

A pesar de este tropiezo, Ana Peleteiro cuenta con un palmarés excelso desde que comenzó su andadura en Lille 2011 en el Campeonato Mundial, cuando logró la medalla de bronce en la categoría Sub-18. Desde entonces ha ido acumulando más y más, como su primera de oro en el Campeonato Mundial Sub-20 de Barcelona 2012 o la de oro en el Campeonato Europeo de Glasgow 2019 o Roma 2024. En los Juegos Olímpicos logró su primera medalla el Tokio 2020, cuando fue bronce en el triple salto.

Origen y de donde son sus padres

Ana Peleteiro es natural de la localidad de Ribeira, en A Coruña. La atleta es adoptada y con anterioridad ya desveló que su «madre biológica es gallega y mi padre biológico no sé quién es». La deportista gallega ya recalcó otras veces que ella nació en Galicia, que sus raíces son gallegas pero que es una evidencia que la otra mitad de sus raíces son africanas: «La mitad de mis raíces, y se ve, yo soy negra, mulata, tienen que venir de África». Peleteiro fue adoptada a los pocos días de nacer, sus padres adoptivos llevaban más de cuatro años buscando la adopción ya que no podían tener hijos de manera natural.

Edad de Ana Peleteiro

Ana Peleteiro nació un 2 de diciembre de 1995 en Ribeira, por lo que tiene 28 años y acabará el año con 29 años.

Cuántos hermanos tiene

Ana Peleteiro ha contado en alguna ocasión también que la escasa información que tiene sobre su madre biológica es que no es hija única, tiene una hermana. Su madre pidió, cuando entregó a la ahora atleta en adopción, que no fue adoptada por nadie de su familia y que tenía una hermana, aunque no dejó claro si eran gemelas o fue otro parto anterior al de ésta.

Su boda con Benjamin Compaoré

Ana Peleteiro está actualmente casada con otro atleta, el francés Benjamin Campaoré. Fue a finales de 2021 cuando la atleta gallega anunció su relación con Campaoré, tras una relación anterior con Nelson Évora. Peleteiro tuvo un flechazo con Benjamin Campaoré allá por 2016, durante una competición, pero no fue cinco años más tarde cuando comenzaron su relación. Peleteiro y Compaoré se casaron el pasado mes de septiembre en la ciudad gallega de Pontevedra, en el Pazo de Miradores, junto a unos 200 invitados. Desde entonces adoptó su apellido, pasando a llamarse Ana Peleteiro-Compaoré Brión. Juntos tienen una hija, Lúa, que el próximo diciembre cumplirá dos años.