Si algo caracteriza a Ana Peleteiro es su sinceridad. La atleta gallega ha concedido una entrevista en la que ha hablado muy claro sobre el racismo y sobre sus ideales. La deportista quiere aprovechar su altavoz mediático para combatir esos insultos racistas que se propagan en las redes sociales, y comparte postura con Mbappé refiriéndose a la situación política europea sin pelos en la lengua

«Yo no puedo tener en cuenta ni me puede afectar lo que diga un ignorante. Creo que una persona que te deja un mal comentario en redes sociales tiene una vida tan triste… Porque yo personalmente no tengo tiempo casi ni para responder a los mensajes positivos, menos aún como para enviarle un mensaje negativo a otra persona. Siempre lo digo, a mí los comentarios que se me dicen en redes sociales me afectan -20», comienza diciendo sobre los comentarios que recibe, muchos de ellos racistas.

«Lo que sí que considero es que tengo un altavoz muy importante. A día de hoy tengo una audiencia de más de un millón de personas. Creo y considero que tengo que dar voz en temas que aunque a mí no me afecten a otras personas sí. Así me lo han hecho saber compañeros de selección. Si hay insultos racistas por supuesto yo creo que hay que erradicarlos. Creo que debe de haber una ley que pene de una forma más radical este tipo de insultos», añade.

Ana Peleteiro y «la corriente fascista»

Sobre si hay fascismo en Europa, Ana Peleteiro responde así de claro en RTVE: «Por supuesto y se ha visto. Hay una corriente fascista que está cogiendo mucho poder y que personas que tenemos altavoz, como yo el otro día, Mbappé hace dos días y otros muchísimos deportistas que lo han hecho, debemos de hablar para que la gente sea consciente de lo que hay. Yo que siempre he dicho y he hablado a favor de mi país y de los españoles diciendo que aquí no hay racismo pues me han dado con un punto en la boca y me han dicho: ‘Pues mira, si que hay’. Ellos mismos se entierran».

Aunque ella haga caso omiso a los ataques que recibe, cree que debe impulsar esa lucha por sus compañeros y por la sociedad en general: «Yo lo hago más por esas personas que no tienen ese altavoz y que realmente esos comentarios sí que le afectan. Hay muchos en el equipo nacional y fuera del equipo nacional que viven con comentarios racistas en su día a día. Ojalá hablar de ello ayude a que en un futuro ayude, no a que deje de existir, que yo creo que es algo que va a existir toda la vida por desgracia, pero sí que la gente se replantee una o dos veces si realmente pueden o no hacer ese comentario por miedo a las represalias», reflexiona.

La gallega cree que hay que legislar contra los insultos y ataques racistas como antes se hizo con otros temas: «Antiguamente a lo mejor una mujer recibía una paliza de su marido en su casa y se callaba y no pasaba nada y nadie se enteraba y ahora hay una ley que apoya a las mujeres que son maltratadas y esos maltratadores se van a la cárcel. En España, en comparación con otros países de Europa… Quizás las fronteras abrieron más tarde que en Francia, Bélgica o Inglaterra. Debemos de darle voz y erradicarlo cuanto antes. Me encantaría decir lo contrario porque siempre lo he dicho, pero es que sí que hay racismo. Yo lo he vivido en mis redes sociales».