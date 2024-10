Arrecian las críticas contra Luis Enrique en París: «Es el PSG más débil de toda la era Qatar»

Vientos de inestabilidad soplan con fuerza en París. Especialmente cuando el marco abandona la Ligue 1, en la que lideran de manera invicta, y abraza el de la Champions, el torneo convertido en obsesión desde que Qatar tomara los mandos del PSG.

La derrota ante el Arsenal y el empate contra el PSV han suscitados feroces críticas en Francia hacia el PSG en general y Luis Enrique en particular. El ‘caso Dembélé’, y el planteamiento del técnico español ha provocado una lluvia de críticas. Todo empezó cuando decidió apartar del equipo al jugador francés por una fuerte discusión entre ambos.

«Mi objetivo es buscar lo mejor para el equipo, esa es mi decisión», comentaba al respecto sobre su sentencia sobre el futbolista. «Parece que nunca hemos perdido con Dembélé. Perdimos en Newcastle, en Milán, en Dortmund, también en casa contra el Barça». Para más inri, su equipo cayó ante el Arsenal y volvió a dirigirse a los periodistas con un tono desafiante.

«No, no tengo intención de explicarte las tácticas porque no las entenderías», le lanzó, reafirmándose poco después: «Habrá que corregir muchas cosas, pero no tengo intención de explicar eso». La respuesta de Luis Enrique a la periodista ha sido calificada por diversos medios como «despectiva», tachando al entrenador del PSG de poco cortés, pero también relacionándolo con otros términos como «perdedor» o «triste».

Por ejemplo, L’Equipe califica sus decisiones deportivas como «decisiones perdedoras». El empate ante el PSV ha alimentado el caldo de cautivo. «Es el equipo más débil de la era Qatar. Cuando evolucionen los jugadores en su posición, podremos discutir», afirma Le Parisien. Las luces de alarma se han encendido tanto que incluso ya preocupan a Luis Enrique.

«Por supuesto que estoy preocupado de las posibilidades de mi equipo, pero me gusta la mentalidad que veo en mis jugadores. Creo que somos el equipo que más ocasiones hace en la Liga de Campeones, o uno de los que más. Es difícil aceptar el resultado ante el PSV. El fútbol es caprichoso. Este empate e injusto e incluso se pudo perder», reconoce el técnico español.

La derrota ante el Arsenal se suma a derrotas ante Newcastle (4-1), Milán (2-1), Barcelona (2-3) y Dortmund por partida doble (1-0, 0-1), lo que hace un promedio de 42% de partidos perdidos desde que se sienta en el banquillo del Parque de los Príncipes, no hay ningún otro entrenador con un registro más bajo que él desde que Qatar se hiciera con el PSG.