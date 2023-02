La separación de Piqué y Shakira sigue dando mucho que hablar meses después de anunciarse, especialmente después de su guerra mediática tras la canción de la colombiana y las provocaciones del ex futbolista y su nueva novia, Clara Chía. Precisamente, ha salido a la luz una información sobre el apodo que la de Barranquilla puso a la joven catalana cuando la conoció y todavía no sabía que acabaría rompiendo su relación con el ex del Barcelona.

«Shakira conocía a Clara, porque cuando iba a visitar a Piqué a su empresa, Kosmos, la veía ahí como becaria», apuntó el periodista Roberto Antolín en el programa Mitre Live que conduce Juan Etchegoyen. Sin embargo, jamás se planteó la idea de que el ex futbolista pudiese iniciar una relación con Clara Chía y la deslealtad «fue una sorpresa total». Y eso fue lo que le dolió especialmente: «Por eso le ha hecho tanto daño, porque ya la conocía, y la llamaba mosquita muerta. Era una persona que pasaba inadvertida. Nunca vio peligro, porque no es una mujer despampanante, es una chica más bien normalita».

«Yo no voy a ser una más»

También desveló cómo era la relación entre la joven catalana y Shakira antes de que se fraguara la historia de amor con Piqué: «Se portaba muy bien con Shakira. Era una mosquita muerta, hablaba poco, era tremendamente educada, era una becaria, que hacen poco ruido. Cuando Piqué empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira’. Entonces Piqué presiona a la artista con: ‘Oye, o sacas el comunicado diciendo que tú y yo no estamos juntos o, si no, lo voy a hacer yo y te voy a dejar a ti peor».

Shakira ofreció a finales de septiembre del año pasado la primera entrevista después de la ruptura con Piqué, declaraciones que no sentaron del todo bien al ahora empresario. Pero la artista se quedó con ganas de abrise de verdad y contar con pelos y señales su verdad sobre todo lo sucedido estos turbulentos meses, y su idea es ofrecer una extensa entrevista en televisión próximamente.