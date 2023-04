Antón Herreros: «El aliciente de la hípica es poder ver un binomio formado por dos atletas»

El último fin de semana de abril, del 28 al 30, se celebrará en el Club Hípico RACE la primera Copa Comunidad de Madrid. Una competición en la disciplina de saltos que cuenta con una alta dotación en premios. Para hablar de ello, Antón Herreros, presidente de la Federación madrileña de Hípica atiende a OKDIARIO para animar a todo el mundo a que asista a este evento que se disputará a las afueras del centro de la capital, en frente del circuito del Jarama.

Pregunta: ¿Qué es la Copa Comunidad de Madrid y por qué se crea?

Respuesta: Dentro de las disciplinas de hípica, es un concurso de salto. ¿Por qué se ha creado? Pues llevábamos varios años con la expectativa de poner en marcha una Copa Comunidad de Madrid y este año hemos conseguido gracias al apoyo de la propia Comunidad de Madrid y de un sponsor como es La Razón hemos conseguido tener los recursos suficientes que la Federación no tenía para poder llevar a cabo este sueño, esta ilusión que teníamos desde hace muchos años.

P: ¿Cuáles son las características que diferencian de la Copa Comunidad de Madrid con el resto de concursos?

R: A lo largo del territorio español se celebran muchísimos concursos tanto nacionales, internacionales y territoriales. Lo que hemos conseguido con este concurso es dotarlo con la máxima cantidad de dinero para lo que es la distribución de premios. En los concursos de salto nacionales hay unos premios por las distintas pruebas que se realizan y lo que tiene este concurso en especial es una cantidad de dinero que es significativamente mayor de todos los concursos celebrados el pasado año en España y de lo que llevamos hasta el momento, quitando los internacionales. Por lo tanto, hemos querido hacer esto precisamente para los deportistas españoles, en Madrid bajo el epígrafe Copa Comunidad de Madrid.

P: La Copa Comunidad ha sido diseñado como un Concurso Nacional de 4 estrellas especial, ¿Qué significa eso?

R: Las estrellas van a marcar las alturas que se van a saltar. El haberlo hecho cuatro estrellas es para garantizar el espectáculo en el sentido de que haya un número importante de posibles participantes. Cuando estamos hablando de caballos que saltan a una altura de 1,45 (metros) ya el elenco disminuye sustancialmente. ¿Qué hemos buscado? Tener un reconocimiento especial a los que participan, pero muy especialmente a los que están participando la prueba grande, la especial, la Copa Comunidad. Va a haber un mayor número de participantes que de plazas disponibles y van a participar con un formato en el que tienen que clasificar primero los 40 mejores y de esos 4o mejores, los 10 mejores se disputarán finalmente la Copa.

P: Por otro lado, la asistencia al concurso es gratuita para todos los públicos, ¿no?

R: Absolutamente, será asistencia libre, en las instalaciones del Club Deportivo RACE al lado del circuito del Jarama donde hay una parte dedicada a la hípica y es una pista donde se celebró, por ejemplo, el 50 aniversario del campeonato de España de salto. Será en los días 28, 29 y 30 de abril.

P: ¿Qué mensaje le diría a aquellos padres de familia que están dudando entre ir o no ir al RACE la próxima semana? ¿Con qué podrías convencerles para asistir a este evento?

R: Siempre hay unos animadores que son los niños. Los caballos tienen un atractivo natural para las personas. Luego, hay una parte interesante que es ver el deporte. Estás ante unos auténticos atletas. El que está encima del caballo es un deportista, pero el caballo es un atleta. Tienes que ver cómo se cuidan, en qué condiciones están mantenidos, tienen veterinarios, fisios…tienen de todo. Al final, el aliciente es poder ver un binomio formado por dos atletas que uno y otro tienen que conseguir el resultado.

P: Esta Copa de la Comunidad de Madrid llega en un momento de la temporada en el que caballos vienen con mucho rodaje por lo que será una competición realmente espectacular y bonita, ¿no?

R: Lo que tienes es la oportunidad de ver a un binomio que efectivamente están rodados, pero eso pasa en todos los deportes donde tienen sus momentos. Hay un ejemplo muy fácil es el fútbol. Los equipos, con los mismos jugadores hay momentos de la temporada donde están muy bien y que están mal. Los ciclistas. En mi época hacían las tres grandes vueltas, pero ahora se preparan únicamente para una de ellas porque ya saben que tienen que llegar en unas condiciones deportivas determinadas para afrontar el reto.

P: Eduardo Álvarez Aznar, número 1 a nivel nacional, ha confirmado su asistencia, ¿Qué supone para este concurso contar con su presencia?

R: Edu, lo primero, es una persona entrañable. Que vaya Edu es un motivo indirectamente de satisfacción, pero no sólo porque está Edu, sino también porque hay un elenco de personas que tienen la ilusión de participar y que nos consta que han diseñado y se han adaptado sus agendas a intentar estar presentes. Este año tenemos una oportunidad de oro para empezar, pero no sólo para que la gente nos vea sino para que se divierta. ¿De qué disfruta la gente? Del aire libre, de ver animales, del deporte, estar en un rato en familia…

P: Un último mensaje…

R: Bueno, ahí está la Copa Comunidad. Lo hemos hecho con mucha ilusión y con muchísimo cariño. Montar una cosa de estas es costosísima en todos los sentidos. Nos gustaría que esto fuera el comienzo de una continuación. Lo hemos llamado así porque la Comunidad de Madrid ha apostado fuertemente por apoyar la celebración de esta competición. Os animo a todos a que vengáis y disfrutéis y paséis un día agradable de campo.