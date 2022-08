Un año del adiós de Messi

Hace justo un año, el 8 de agosto del pasado 2021, Leo Messi se exponía en el Camp Nou a uno de sus momentos deportivos más duros y difíciles, su adiós al club de sus amores. Dejaba el Barcelona con un regusto amargo, muy amargo, una sensación inmensa de malestar como reflejaron sus continuas lágrimas sobre el atril ante los rostros de directivos, cuerpo técnico, compañeros y medios de comunicación. «Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado», decía con un pañuelo que recorría constantemente el trayecto de su mano a la nariz.

Es actualmente una de las manchas de la historia del club, el adiós de una leyenda de la entidad como ha sido y es el argentino, por la puerta de atrás, todo de golpe y con una rueda de prensa que no tuvo tiempo de gestionar el propio protagonista. Estaba desbordado. El golpe por cómo habían sucedido todos los hechos era tal, que el futbolista se sentía engañado y traicionado, principalmente porque todo pareció una mera cuestión económica.

«Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente, en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño», decía un Messi que no pudo volver a repetir el cariño de la afición tras la pandemia, con el Camp Nou vacío: «Los extrañé mucho durante todo este tiempo de la pandemia en el cual no podíamos jugar con público, y extrañaba eso, el poder tenerlos cerca, el aliento, el festejar un gol con ellos, el escuchar una ovación, que coreen mi nombre… y me retiro de este club sin verlo, ya van más de un año y medio y ya te digo, si lo hubiese imaginado hubiese sido con el estadio lleno, pudiendo estar cerca de la gente y pudiéndome despedir de ellos bien».

Messi firmó pocos días después con el Paris Saint Germain en un movimiento que revolucionó el mercado y catapultó en las apuestas a los franceses, que firmaba en un verano a jugadores de primer nivel y eran candidatos a todo. Pero ni Messi fue tanto sin el Barça ni el Barça fue tanto sin Messi. Ambos perdían tras separar sus caminos el pasado verano, ambos dejaban ir a una parte de sí mismos en estos últimos años, un binomio que no se entiende por separado.

El Barça protagonizó una de las temporadas más grises de su historia pese a que Xavi Hernández logró reconducir levemente el camino al final de la campaña, no sin antes sufrir batacazos en Champions League, Supercopa de España, Copa del Rey y Europa League, también en Liga, la cuál creyeron posible en algún momento de la temporada. A Messi tampoco le terminó de ir bien en París, no encajó en el equipo y le costó sacar el potencial que siempre demostró como culé.

Su vuelta, a debate en el Can Barça

Durante este mercado de fichajes se ha vuelto a reabrir la posibilidad de que Leo Messi regrese al FC Barcelona una vez finalice su contrato con el PSG, que acaba en 2023. El argentino reconoció durante su adiós que deseaba regresar, que era y es su casa y que no descartaba nada. Pero el tiempo corre y pasa y el imaginario de su futuro, el rosarino se veía jugando en Estados Unidos, en la MLS, una competición que le atraía y le atrae.

Se especula con su vuelta pero otros medios niegan que existan en estos momentos conversaciones entre la Junta Directiva culé y el entorno del futbolista. Queda todavía un año para que concluya su contrato y pueden pasar muchas cosas, tanto al Barça como al propio jugador. El tiempo determinará si sus caminos se reencuentran.