La anécdota de Luis de la Fuente con Julio Iglesias: «¡Cantas ‘Quijote’ mejor que yo!»

Luis de la Fuente es un reconocido seguidor de Julio Iglesias, el cantante español más internacional. El seleccionador español lo demostró en la celebración de la Eurocopa en Madrid, cuando cogió el micrófono y cantó la canción Quijote, una de sus preferidas. Además, De la Fuente volvió a elogiar a Julio Iglesias en el homenaje que el mundo del toreo le hizo este lunes en la plaza de Las Ventas de Madrid.

En este bonito acto, Luis de la Fuente desveló una anécdota con Julio Iglesias. «Los tiempos van cambiando y ahora ponen música, que te ayuda a centrarte en el fútbol. A mí me gusta Julio Iglesias, que poco a poco les va gustando», empezó el seleccionador nacional, para después contar una conversación con el cantante. «Ya me ha felicitado Julio, por cierto, y me dijo ‘cantas Quijote mejor que yo’», comentó.

De esta forma, Luis de la Fuente hacía referencia a lo que hizo en la celebración de la Eurocopa. Luis de la Fuente protagonizó uno de los grandes momentos de esa celebración de España al cantar, en el escenario que se colocó en la plaza de Cibeles, por Julio Iglesias. El técnico campeón de la Eurocopa cogió el micrófono y junto a su gran amigo Patxi Salinas, también ex futbolista, entonó con grandeza Quijote, una de las canciones más internaciones de Julio Iglesias. Tras ese momento, y tal y como desveló este lunes Luis de la Fuente, Julio Iglesias llamó al seleccionador y le dijo que la cantaba mejor que él.

El seleccionador nacional, que este viernes dará la lista de convocados de España para medirse a Dinamarca y Suiza a mediados de octubre, reivindicó las «tradiciones españolas, como son el fútbol y los toros»: «Yo simplemente soy una persona que disfruto de las tradiciones españolas».

«No tengo ningún mérito por defender la fiesta nacional, sólo hago ejercicio de mi libertad», recordó en este homenaje en la plaza de toros de Las Ventas el seleccionador Luis de la Fuente, que explicó que «el mundo del fútbol y del toro siempre han estado muy vinculados», ya que «son dos tradiciones españolas con mucho peso que debemos seguir cuidando, porque son nuestro legado».