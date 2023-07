El amor se traslada a la pista: Badosa y Tsitsipas jugarán juntos el dobles en Wimbledon

El amor que han mostrado de forma pública Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas se traslada a la pista de tenis. La jugadora española y el tenista griego confirmaron su inscripción en Wimbledon, donde jugarán juntos la competición de dobles mixto, en una medida sorpresiva pero que no hace si no confirmar la complicidad máxima de dos personas que se juntaron sentimentalmente hace unas semanas, al menos de cara a la luz pública, y que ahora competirán mano a mano en uno de los grandes torneos del calendario tenístico mundial.

Badosa y Tsitsipas aparecen inscritos en el cuadro final de dobles mixto de Wimbledon, un tipo de competición que sólo se celebra en los torneos de Grand Slam y que disputarán por primera vez como pareja tenística y sentimental. Después de ver el apoyo incondicional de Badosa, de baja por lesión hasta hace unos días, a Tsitsipas en los torneos del griego, ahora la aportación, además de mutua en los partidos del otro, será también conjunta, al disputar el mixto en el All England Club.

Más allá de lo curioso de la noticia, en lo meramente competitivo, Badosa y Tsitsipas no han tenido suerte en el sorteo, ya que fueron encuadrados con los estadounidenses Austin Krajicek y Jessica Pegula. El primero es el actual número uno en dobles individual masculino, en el ranking ATP, mientras que Pegula es la número cuatro en el ranking WTA individual y la nº3 en el dobles femenino.

El noviazgo de Tsitsipas y Badosa

La relación sentimental entre Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas va viento en popa y la inscripción de ambos como pareja en el dobles mixto de Wimbledon 2023 no es si no la última prueba del amor que ambos mantienen y que no han dudado en compartir con sus seguidores en las redes sociales. En un primer momento, la tenista española, nacida en Nueva York, y el jugador griego, hicieron de su romance una relación de amistad encubierta, en un viaje a Dubai que levantó todo tipo de sospechas, pero días después aseguraron que sólo se trataba de una tapadera y que realmente eran novios, algo que no han ocultado desde entonces, mostrándose un gran apoyo con piropos mutuos en sus comparecencias ante los medios de comunicación.

Además de la participación en el dobles mixto, tanto Tsitsipas como Badosa tienen compromisos en el cuadro individual ATP y WTA, respectivamente, con debuts complicados que deberían dilucidarse este miércoles y que ponen en juego lo verdaderamente importante en términos competitivos para ambos jugadores, que cuando están a tope física y tenisticamente son referencias del tenis.