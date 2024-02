Alpine se la pega en los primeros entrenamientos con Ocon y Gasly en los últimos puestos

La temporada de F1 no ha podido empezar peor para los dos pilotos de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly. Los dos franceses han quedado en los últimos puestos de los dos primeros entrenamientos libres del GP de Bahréin, la primera prueba del Mundial.

Tanto en la primera sesión de entrenamientos como en la segunda los dos monoplazas de Alpine han tenido problemas para ser competitivos. En la primera toma de contacto con el Circuito Internacional de Sakhir Ocon marcó el mejor tiempo para la escudería francesa y terminó en un 17º puesto. Su compañero Gasly le siguió detrás, en la 18ª posición.

En la primera sesión de entrenamientos Ocon marcó un mejor tiempo de 1:34.807, a casi dos segundos del mejor tiempo en esa sesión, el que hizo Daniel Ricciardo en su estreno con el equipo RB. Gasly, por su parte, hizo peor tiempo a 2,2 segundos del piloto australiano, sorprendentemente el piloto más rápido en las primeras vueltas oficiales del Mundial.

Por su parte, en la segunda sesión de entrenamientos, en la que Fernando Alonso marcó el tercer mejor tiempo a tan solo 0,2 segundos de Lewis Hamilton (que lideró esta segunda toma de contacto en Bahréin), los Alpine volvieron a estar abajo. En estos segundos entrenos Gasly adelantó a Ocon pero dentro de unos datos muy malos para la escudería francesa.

El desastre inicial de Alpine

Con un tiempo de 1:31.951 Gasly terminó la sesión en 16ª posición, dos puestos por encima de Ocon, que con un tiempo de 1:32.027 finalizó 18º, completando el jueves negro para Alpine. Ambos se quedaron a más de un segundo y medio del tiempo más rápido de Hamilton.

Y si el jueves ha sido malo, el resto del Gran Premio en Bahréin no pinta nada bien para el antiguo equipo de Fernando Alonso. Las estimaciones que han hecho las diferentes escuderías le colocan últimos, peleando únicamente por pasar a Q2 en la clasificación, algo que ya sería una sorpresa.

Alpine, que ninguneó a Fernando Alonso en 2022 y cuyo sustituto Gasly ni se ha acercado al asturiano, llega a la primera carrera del Mundial de F1 con problemas importantes, sin nada positivo que esperar. Se estima que su monoplaza tiene unos 10kg de sobrepeso, algo que en una carrera se nota mucho. Se calcula que pueden perder entre dos y tres décimas por vuelta.

Si la temporada pasada ya fue mala para el ex equipo de Fernando Alonso (quedaron sextos en el Mundial de constructores con los mismos pilotos que ahora, Ocon y Gasly), esta nueva temporada no pinta nada bien para Alpine, que también ha tenido conflictos internos entre sus responsables. La escudería francesa ya estuvo en descomposición el año pasado y el actual no lo inicia de la mejor manera.

Así, la sombra de Fernando Alonso es alargada en un equipo que aseguró hace tres años que a estas alturas ya estaría peleando por cosas grandes y que por lo visto en Bahréin se tendrá que conformar con no quedar últimos en carrera.

