Gasly vaticina otro mal año de Alpine sin Alonso: «No tiene buena pinta…»

En Alpine ya vaticinan otro año abocado al fracaso tras completar los tres días de test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. Los pilotos franceses no bajaron de 1:32.061, un tiempo muy pobre que está más cerca del ritmo de carrera que de una vuelta rápida en clasificación. Esa marca es de Esteban Ocon en la segunda sesión del pasado jueves, pero su compañero, Pierre Gasly ha dado su pobre pronóstico para el Mundial de 2024, el segundo de la escudería de Enstone desde la marcha de Fernando Alonso.

«No tenemos buena pinta». Así de claro lo dejó Gasly al bajarse del A524, el nuevo monoplaza de Alpine para un campeonato que arranca la próxima semana en el mismo escenario que los test, el Circuito Internacional de Sakhir. «Siendo justos, no me he centrado mucho en el resto porque han pasado muchas cosas en nuestro lado», añadió el francés, que demasiados problemas tenía en su garaje como para mirar al resto.

Y es que Alpine consiguió 120 puntos el año pasado, 53 menos que en 2022, la última temporada de Alonso en el equipo de Renault en la F1. La decadencia es clara en una escudería que despidió a toda su cúpula el pasado verano y que busca remontar el vuelo con Bruno Famin al mando. «Hemos llevado a cabo muchas pruebas y esperamos que el análisis y las respuestas nos permitan desbloquear más rendimiento», deseaba Gasly.

El ex de AlphaTauri –ahora Visa Cash App– fue mejor que Ocon la temporada pasada, pero ahora el mejor tiempo lo ha marcado su compatriota. Por eso, en su porra para el Mundial no fue demasiado optimista. «Creo que tenemos que ser pacientes, aunque eso no nos guste como pilotos. Claramente, necesitamos tomarnos un tiempo para conseguir llevar el coche a donde queremos», aclaró en declaraciones recogidas por Motorsport.

Gasly desvela la dura realidad de Alpine

«No va a ser una primera carrera fácil y no vamos a empezar donde nos hubiese gustado. Al mismo tiempo, tenemos que darnos tiempo para entender el nuevo concepto del coche», explicó, refiriéndose a la primera prueba, que se celebrará el próximo sábado en Bahréin y para la que Alpine cuenta con muy pocas opciones.

Más aún sin Alonso, que dejó un vacío tremendo en el garaje azul con su fichaje por Aston Martin. La escudería británica le presentó un sólido proyecto que se tradujo en ocho podios en 2023 y que este año con el AMR24 esperan que los resultados sean todavía mejores. Ese escalón de competir por todo es precisamente a lo que no aspira ni de lejos Alpine, según señala Gasly tras lo visto en pista a lo largo de los test.

«No estamos arriba, es lo único que sé, pero tampoco quiero sacar ninguna conclusión ahora. Es un coche nuevo, hay muchas cosas que entender y mucho ritmo que encontrar. No es momento de sacar conclusiones, no sería lo justo después de tanto rodaje. Hay que trabajar en los próximos días y esperamos tener un coche mejor y más completo para Baréin», concluyó un Gasly que se emplaza a otro tramo más avanzado del Mundial para rendir como se espera de un equipo con tantos recursos económicos que lleva años sin lograr grandes hazañas en la F1.