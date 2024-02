Primer aviso de Alonso en Bahréin: el mejor con neumáticos medios por delante de Verstappen

El Mundial de Fórmula 1 ha arrancado oficialmente con la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin, donde Fernando Alonso se ha colocado quinto y ha sido el mejor con neumáticos medios. Al frente de la tabla de tiempos se ha situado Daniel Ricciardo seguido por los dos coches de McLaren, mientras que Carlos Sainz no ha podido pasar de la undécima posición.

El primer semáforo en verde del año lució en el Circuito Internacional de Shakir y la primera noticia llegó por medio de la radio de Max Verstappen. El vigente tricampeón se quejó de que tenía problemas con el cambio de su nuevo coche. ¿Problemas en el paraíso? Qué bonito sería para el Mundial que Red Bull aflojara un poco su asfixiante dominio, pero se trata de un sueño lejano pese a este primer susto…

La sesión fue una primera toma de contacto que nada tendré que ver con la segunda, donde los tiempos mejorarán coincidiendo con la caída del sol y todos intentarán aprovecharlo para encontrar referencias más reales. Que el mejor tiempo fuera para un coche de Visa Cash App -antiguo equipo Alpha Tauri- así lo atestigua.

Danny Ric is quick 💨 The Aussie goes fastest! ⏱️ #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/hSpXrl7wwt

Entre las conclusiones provisionales que deja entrever esta toma de contacto inicial es que McLaren sigue en línea de progresión y Lando Norris se quedó a solo 32 milésimas del primer puesto, seguido a continuación por su compañero Oscar Piastri. Y a continuación, el otro piloto del filial de Red Bull, Yuki Tsunoda.

Todos ellos marcaron su mejor tiempo con neumáticos blandos y seguido se situó Fernando Alonso con los blandos. El español fue 45 milésimas más rápido que Verstappen y Aston Martin dejó claro lo que todo el mundo sabe: que la tanda matinal tiene una importancia más que relativa.

«El objetivo principal de la FP1 es conseguir la puesta a punto del coche. El equipo pensará en cómo responderán los neumáticos durante el fin de semana, y las condiciones meteorológicas jugarán un papel importante. Es posible que haya cambios en la configuración que revisar y también piezas aerodinámicas que el equipo quiera probar», destacaron desde la escudería británica.

FP1 CLASSIFICATION@danielricciardo tops the first session of the new season 🤩#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/LxtHTNOkg0

— Formula 1 (@F1) February 29, 2024