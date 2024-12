Alpine despide a Ocon antes de la última carrera y causa un terremoto en el mercado

Esteban Ocon ya ha disputado su última carrera con Alpine, o mejor dicho, su último acelerón, porque el francés no pudo pasar de la primera curva del Gran Premio de Qatar por una incomprensible maniobra que le costó su abandono y el de Franco Colapinto. Casualidades de la vida, porque precisamente el piloto argentino es quien le puede sustituir a partir del año que viene después de que la escudería con sede en Enstone haga un test envenenado este fin de semana a su fichaje Jack Doohan en Abu Dabi.

El debut del irlandés en la Fórmula 1, con su llegada anunciada desde hace meses en el Mundial de 2025, se producirá en la última carrera de esta temporada que acogerá el circuito de Yas Marina. Doohan se subirá al monoplaza de Ocon, que a su vez pactó con Alpine cedérselo para poder montarse en el Haas en los test posteriores a la última prueba del campeonato en Abu Dabi.

Para Doohan será una auténtica prueba de fuego y si no la supera todo apunta a que Alpine, presionado por Flavio Briatore, echará el resto por conseguir arrebatarle a Williams al codiciado Colapinto. Este terremoto que origina el equipo francés cuando las alineaciones de 2025 parecían completamente cerradas agita todavía más este final de Mundial con muchas despedidas.

Thank you, Esteban ❤ ​

​We’ve shared some special memories together and wish you all the best for your next chapter. pic.twitter.com/PXdHdAjIRv

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2024