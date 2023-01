A ocho puntos de distancia del tercero, tras la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic, y a un solo punto de la novena plaza, el Atlético está ante un partido de necesidad absoluta en el que no puede fallar. Sólo ha ganado una vez en Almería, precisamente en su última visita, hace casi nueve años, pero no se contempla en el vestuario otro resultado que no sea ese. Sin embargo el rival no lo pondrá fácil y Simeone se enfrenta a una verdadera escabechina en su defensa, de nuevo carente de los dos centrales titulares, uno por sanción -Savic- y otro -Giménez- por lesión, como casi siempre.

En el primer partido de la era post-Joao el equipo llega al estadio de los Juegos del Mediterráneo mermado por los cuatro costados. Además de las bajas en defensa se ha caído Carrasco a causa de una [sospechosa] lesión muscular y arriba sólo están Griezmann, Correa, Morata y Carlos Martín, el delantero del filial que ayer mismo marcó el gol de la victoria ante el Estepona. Por si eso fuera poco, Pablo Barrios tiene molestias y está entre algodones. La situación es tan desesperada que Simeone ha acabado recurriendo a De Paul pese al último escándalo del argentino, pillado esta misma semana a altas horas de la madrugada en la fiesta de la cantante Nathy Peluso.

Enfrente, el Almería de Rubí, de momento fuera de posiciones de descenso y con futbolistas interesantes, como el desequilibrante Ramazani. «Para poder ganar lo primero es empezar a creer que podemos», dijo ayer en la rueda de prensa el entrenador almeriense, que cuenta con toda su plantilla salvo Iván Martos.

Para el Atlético arranca hoy una semana vital para su futuro con dos partidos de Liga y, en medio, el choque de Copa ante el Levante, su bestia negra de las últimas temporadas. Si la crisis se agudiza no tardarán en salir cadáveres del armario para arrastrar a un equipo que se aguanta con pinzas. En el peor momento de la era Simeone no se adivina todavía la profundidad de la caída, pero todo lo que no sea una victoria en Almería supondrá precipitarse aún más hacia el fondo.

Alineaciones probables:

Almería: Fernando, Mendes, Ely, Babic, Akieme, De la Hoz, Melero, Leo Baptistao, Robertone, Remazani y El Bilal Touré.

Atlético: Oblak, Molina, Witsel, Hermoso, Reinildo, Reguilón, Llorente, Kondogbia, Koke, Griezmann y Morata.

Árbitro: Sánchez Martínez.

Estadio: Juegos del Mediterráneo (16.15 horas)