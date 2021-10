Didier Deschamps no podrá repetir el once con el que Francia ganó a Bélgica en las semifinales de la Liga de las Naciones. El seleccionador francés no podrá contar con Adrien Rabiot, titular en el centro del campo, tras dar positivo por coronavirus antes de viajar a Milán. A él se suma también la baja del lateral izquierdo Lucas Digne, con un problema muscular.

España tendrá la oportunidad de intentar aprovecharse de un equipo que defensivamente no ha tenido la solidez que aupó al equipo al título mundial. Menos en la victoria por 2-0 ante Finlandia en septiembre, los franceses han encajado al menos un gol en sus siete últimos partidos, siempre el primero que subió al marcador. Ante Bélgica se vieron obligados a remontar dos goles.

Todo apunta a que Deschamps, que mantendrá a Lloris en la portería, volverá a apostar con un dibujo con tres centrales y dos carrileros, un esquema que todavía no han asimilado completamente. Koundé, Varane y Lucas Hernández fueron los defensas en las semifinal aunque no se descarta que pudiese entrar Kimpembe. En las bandas, a prior estarán Pavard y Theo.

El joven jugador del Mónaco Aurélien Tchouaméni apunta a ser el sustituto de Rabiot en el doble pivote y ser por tanto el compañero de Paul Pogba.

El ataque de Francia puede marcar la diferencia. La velocidad de Mbappé, el estado de gracia de Benzema y Griezmann como catalizador se convierten en un cóctel sin equivalente a nivel mundial. Sin duda, una gran amenaza para una selección de Luis Enrique que no puede presumir de ser un muro en defensa.