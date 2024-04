Alineación del Barcelona contra el Cádiz: Xavi hará rotaciones masivas pensando en el PSG

La alineación del Barcelona para el partido ante el Cádiz estará marcada por las rotaciones masivas que llevará a cabo Xavi Hernández pensando en el partido de vuelta de la Champions League que tendrá ante el PSG el próximo martes. Además, varias de estas rotaciones son obligadas ya que Lewandowski, Iñigo Martínez y Cancelo están sancionados. Por ello, Joao Félix, Ferran Torres o Marcos Alonso pueden entrar en escena en el Nuevo Mirandilla.

Donde no habrá rotaciones es en la portería. Ter Stegen es inamovible y el portero alemán defenderá los palos en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz. Un portero no tiene apenas desgaste y por lo tanto será titular con el objetivo de seguir con la buena dinámica desde que regresó de su lesión de espalda.

En la defensa es donde se llevarán a cabo las rotaciones. Joao Cancelo está sancionado por lo que el lateral zurdo podría ocuparlo el canterano Héctor Fort. En el lateral diestro podría repetir Koundé al no haber más efectivos en esa posición. Mientras que en el centro de la zaga, Araujo descansará, al igual que Cubarsí, pensando en el partido ante el PSG. Dichas posiciones podrían ser ocupadas por Marcos Alonso, que todavía no ha vuelto a tener minutos desde su lesión y Christensen, que no jugará ante el equipo parisino por sanción. Cabe destacar que si el danés ve la amarilla se perderá el Clásico.

En el centro del campo también habrá rotaciones. Pedri y De Jong reaparecieron ante el PSG y descansarán para estar listos y al 100% para el choque ante el conjunto parisino. Todo hace indicar que ambos tendrán minutos en la segunda mitad. Y el que tampoco será titular es Gündogan, que literalmente lo ha jugado todo esta temporada. El alemán descansará pensando en la Champions. Esto hace que Oriol Romeu, Sergi Roberto y Fermín López sean los encargados de ocupar los tres puestos en la medular.

Lewandowski se queda en Barcelona

Robert Lewandowski forzó la tarjeta amarilla en el último partido pensando en el Clásico, por lo que no viaja a Cádiz. Su posición la podría ocupar Vitor Roque, aunque no se descarta tampoco a Marc Guiu. Raphinha, tras el gran partido en París, descansará para estar al 100% el próximo martes en Montjuic. El extremo brasileño se ha ganado el puesto en el partido de vuelto. Lamine Yamal, que es un fijo para Xavi, también descansará. Sus puestos serán ocupados por Joao Félix en una banda y Ferran Torres en la otra.

Alineación del Barcelona contra el Cádiz

Con todo ello, el Barcelona podría salir ante el Cádiz con Ter Stegen en la portería; en la defensa Héctor Fort y Koundé en los laterales, con Marcos Alonso y Christensen en el centro de la zaga. Centro del campo para Oriol Romeu, Sergi Roberto y Fermín López. Por último, en ataque estarán Ferran Torres, Joao Félix y Vitor Roque.