Alineación del Barcelona contra el Betis: Lamine Yamal podría devolver a Joao Félix al banquillo

Xavi Hernández podría tener preparada una gran novedad en su once para medirse al Betis en la jornada 21 de la Liga EA Sports. Todo apunta a que la sorpresa en la alineación del Barcelona sería Lamine Yamal, que acumula siete partidos sin ser titular y que se perdió los dos de Copa del Rey por una sanción que acarreaba desde la pasada edición de la Copa juvenil. Lo más probable es que ocupe el lugar de Joao Félix, que volvería al banquillo después de una actuación bastante criticada contra Unionistas de Salamanca.

El luso sólo ha sido titular en dos de los últimos cinco partidos del Barça, los dos de Copa, uno en Salamanca y otro en Barbastro. Joao Félix se ha desconectado del juego de su equipo y lo último que se le recuerda son algunos destellos de calidad contra Osasuna en la semifinal de la Supercopa de España, en la que dio una asistencia precisamente a Lamine Yamal, y otro pase de gol a Ferran Torres en la última eliminatoria copera.

Aunque en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis Xavi prometió rotaciones de cara a los tres partidos que su equipo disputará en los próximos siete días, es complicado pensar que en el Benito Villamarín no sacará su once de gala, o lo que queda de él. En el apartado de las lesiones, la última en conocerse ha sido la de Andreas Christensen, que no se ha entrenado este sábado y se cae de la convocatoria.

El técnico catalán dio prácticamente por descartado a Joao Cancelo, que finalmente no ha ido convocado porque sigue recuperándose, pero tiene papeletas de reaparecer contra el Athletic Club el siguiente miércoles en los cuartos de final de Copa. El resto de lesionados son Raphinha, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Marc André Ter Stegen y Gavi.

Por tanto, la alineación del Barcelona estaría compuesta por Iñaki Peña en portería, inamovible hasta que se recupere Ter Stegen. El cancebero culé estaría escudado en defensa por el capitán Sergi Roberto, que repetiría como lateral derecho, y Alejandro Balde en el carril zurdo, pues actualmente no tiene competencia.

Lamine Yamal, la posible novedad de Xavi en el Villamarín

La pareja de centrales la formarían Ronald Araujo, que se perdió el partido de Copa por su expulsión en la final de la Supercopa contra el Real Madrid, y Jules Koundé, repitiendo como central en lugar de Christensen, que cayó lesionado en la segunda parte del partido contra Unionistas. Su lesión podría abrir la puerta a la primera titularidad de Pau Cubarsí, que a sus 16 años debutó con el primer equipo en Salamanca en sustitución del danés.

En el centro del campo, Xavi podría meter calidad, retirando a Oriol Romeu del pivote para colocar a Frenkie de Jong con Ilkay Gündogan y Pedri ejerciendo de interiores. En ataque, Ferran variaría su posición para pasar al extremo izquierdo. El delantero español enlaza cinco partidos como titular en los que ha marcado dos goles y ahora mismo parece intocable para Xavi. La punta sería para Robert Lewandowski, que descansó y sólo jugó unos minutos contra Unionistas, y a su lado Lamine Yamal o, en su defecto, Joao Félix, lo que obligaría a Ferran a volver a la derecha.

Posible alineación del Barcelona