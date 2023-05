Alcaraz se rinde ante Nadal y habla de su posible encuentro en Roland Garros

Carlos Alcaraz certificó su clasificación a los cuartos de final del Mutua Madrid Open después de pasar por encima de Alexander Zverev en un encuentro que sólo tuvo el color que le puso el español. Una hora después de completar el pase y confirmar la citación con Karen Khachanov para el miércoles, Alcaraz analizó su triunfo y no dudó en opinar sobre la posible vuelta a competición de Rafa Nadal de cara al Masters 1000 de Roma… o Roland Garros.

Alcaraz no sólo espera a Nadal en Roland Garros, si no que cree que será un rival a batir en París, donde ha ganado hasta en 14 ocasiones mientras el joven murciano partirá buscando su primer título. «Ojalá esté en Roma», dijo, en Carlitos, en referencia a Rafa. «Verlo en Roland Garros sería una alegría y será un rival a batir. Un jugador que ha ganado 14 veces siempre va a ser difícil de ganar. Para él será complicado porque el tenis requiere horas y ritmo en pista. Pero aunque lleve años sin jugar, volverá a un nivel espectacular, estoy seguro de ello», añadía el vigente campeón del Mutua Madrid Open.

«A todo el mundo nos alegra que Rafa esté de vuelta. Es de los mejores de la historia y lo queremos ver en todos los torneos como jugador y como amante del tenis», completó Alcaraz, que se deshizo en elogios hacia Nadal, quien es junto a Novak Djokovic el principal ausente en el Mutua Madrid Open.

Nadal aún no ha comunicado su fecha de regreso pero podría hacerlo en los próximos días. El tenista balear sigue ejercitándose buscando la mayor intensidad y continuidad en su academia, en Manacor, y tendrá que pronunciarse sobre su presencia, o ausencia en el Masters 1000 de Roma, que se disputa del 8 al 15 de mayo y que podría ser su lugar de retorno. Si no, a Rafa se le espera para Roland Garros, donde viendo las declaraciones recientes de su entorno se da por hecho que jugará.

Alcaraz, Zverev y su cumpleaños

Además de referirse a la posible vuelta de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz también analizó lo sucedido en el partido ante un Alexander Zverev que no tuvo su mejor día sobre el tapete del Mutua Madrid Open, colaborando a una enorme victoria de Alcaraz. «Cuando no comete errores es de los mejores del mundo. Yo he estado muy fino», contaba un sincero Alcaraz, que de ganar a Khachanov el miércoles jugará el viernes las semifinales en el día de su 20 cumpleaños. «Sería un buen regalo por adelantado el ganar mañana y que podamos estar aquí el viernes para mi cumpleaños», dijo ante los medios.

Antes de terminar, Alcaraz dejó una curiosa reflexión sobre el tenis y la capacidad mental con la que deben lidiar los profesionales de este deporte. «El rival más difícil de cada jugador es uno mismo. El parar esos caballos tú solo es lo más complicado en el tenis. Si te entra un pensamiento negativo es lo peor que te puede pasar. El peor enemigo es uno mismo».