Carlos Alcaraz no estará en el Masters 1000 de Roma. Dos horas después de confirmar su brillante victoria en el Mutua Madrid Open, el tenista murciano compareció ante los medios de comunicación y desveló que no competirá en el Foro Itálico la próxima semana, en pos de recuperar su tobillo maltrecho y poder llegar con garantías de luchar por lo máximo en Roland Garros.

«Sí, lo he planteado, conforme vengo del pie, del tobillo, con las ganas que tengo de pelear por un Grand Slam, me viene mejor descansar y recuperar el pie para estar en París al 100%», relataba, confirmando que no estará en el Masters 1000 de Roma, en el que estaba inscrito como cabeza de serie y uno de los grandes favoritos al título final.

Asimismo, Carlitos contaba a los medios de comunicación acreditados el problema que había sufrido en la mañana de la final con el tobillo. «Esta mañana por la caída con Rafa, el tobillo, me he levantado con él un poco más hinchado y con una ampolla que se ha infectado. Me costaba andar un poco. Con mi equipo hemos conseguido hacer unas cosillas para estar al 100% en el partido».