Alcaraz no se pone límites: «Ojalá podamos venir durante los próximos 15 años»

Carlos Alcaraz ha ganado su segundo Wimbledon consecutivo, imponiéndose nuevamente en la final a Novak Djokovic. Al término de la final, en la que se impuso por 6-2, 6-2 y 7-6, el murciano habló sobre la hierba de la Pista Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club. El tenista, número tres del mundo, pero ganador de dos de los tres Grand Slams que se han jugado este año, ha afirmado que está «viviendo un sueño» y ha querido destacar lo conseguido esta temporada, señalando que está «orgulloso» por «haber ganado Roland Garros y Wimbledon el mismo año».

«Es el trofeo más bonito en la pista más bonita y el torneo más bonito. Estoy viviendo un sueño y es un honor haberlo ganado dos veces», ha destacado Alcaraz nada más ganar. El español ha ganado en tres sets en la final a Djokovic, por 6-2, 6-2 y 7-6, imponiéndose en el tie break tras dejar escapar los primeros puntos de partido al servicio.

«Se ha jugado un gran tie break. Estoy encantado de haber encontrado las soluciones. Lo vi cerca, pero a la vez lejos porque sabía que Djokovic no iba a rendirse, por eso estoy contento», ha señalado sobre el juego final.

También se ha referido a su rival, un Djokovic al que ha ganado por segundo año consecutivo en la hierba de Londres. Esta temporada ha sido más sencillo, a priori, que el año pasado, pero Alcaraz ha reconocido lo logrado por el serbio, que pasó por el quirófano a pocas semanas de Wimbledon: «Es un gran logro lo que ha hecho después de operarse, ya no sólo jugar, sino llegar a la final».

El español ha destacado el gran partido que ha realizado: «Ha sido un partido muy completo. Estoy orgulloso de mí mismo, de mi equipo, de cómo hemos gestionado este gran momento. Ha sido muy complicado de afrontarlo mentalmente, he tenido las ideas muy claras y he jugado un partido muy completo y, de nivel, uno muy bueno. He sabido gestionar el resto de situaciones»

«Empezar arriba siempre ayuda. Sobre todo, a jugar con más calma, menos nervios, Djokovic no ha jugado en el primer set a su mejor nivel, con errores que he aprovechado y eso me ha ayudado para jugar más calmado cuando él ha subido su nivel. También he hecho un gran partido al saque y me ha ayudado a darme cuenta de que tienen que hacer grandes cosas para hacerme break», ha destacado.

Alcaraz se ha referido a lo que supone para él seguir sumando títulos, a pesar de su juventud: «Es un gran subidón, por lo que trabajamos día a día y sueños que vamos cumpliendo poco a poco. Esto es algo maravilloso y hay que darle el crédito que tiene aunque intentamos normalizarlo. Ojalá vengamos a ganar durante los próximos 15 años, pero hay que tomárselo con normalidad»

Alcaraz vuelve a ganar en Wimbledon

Carlos Alcaraz ha hecho historia, puesto que es uno de los únicos tenistas que han ganado en un mismo año Roland Garros y Wimbledon. Ha destacado que está «orgulloso» de ser el décimo tenista en lograrlo. También se ha referido a la final de la Eurocopa, en la que España se mide a Inglaterra, desatando el runrún en la grada de la Pista Central del recinto londinense.

«Yo ya he hecho mi trabajo, ahora veremos en fútbol. Es un partido muy difícil, aunque ojalá ganemos», ha destacado Alcaraz, que el otro día fue abucheado después de animar a España de cara al duelo final por el título continental que disputará este domingo en Berlín.

Le ha dedicado, por último, unas palabras a su equipo, que encabeza su entrenador Juan Carlos Ferrero. «Ojalá podamos tener más momentos como este», ha dicho el tenista, después de ganar a sus 21 años su cuarto Grand Slam.