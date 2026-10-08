El Alcaraz más ambicioso llega a Shanghái

Carlos Alcaraz ha regresado al panorama ATP a lo grande. El tenista murciano, que se perdió varios meses por lesión, revalidó el título en el ATP 500 de Tokio y ahora mira, como uno de los favoritos, a hacerse con el trofeo más importante en lo que resta de temporada: el Masters 1000 de Shanghái.

Con Sinner fuera de las pistas en lo que queda de 2026, Alcaraz es el gran reclamo en China. Con la espina clavada de perderse los últimos Grand Slam, el español, que puede ser número 2 en el ranking una vez que finalice el torneo, llega por todo lo alto.

Francisco Cerúndolo (sábado 10 de octubre con horario por definir) será el encargado de abrir el telón. Con el permiso de ‘saltarse’ la primera ronda, Alcaraz quiere el trono que consiguió Vacherot en la última edición para sorpresa del resto.

«Ahora mismo, solo quiero estar en buenas condiciones para este torneo, porque realmente quiero ganar tanto este como los que tengo dentro de un par de meses al menos una vez», explicó el siete veces campeón de Grand Slam días antes de saltar a la pista asiática.

Alcaraz quiere un nuevo trofeo

Con 27 títulos ya en su palmarés y sumando historia a sus 23 años, Carlos Alcaraz quiere cerrar un año gris de la mejor manera posible. Ha vuelto al panorama y los rivales son conscientes de ello. En un 2026 extraño sin él ni Sinner en gran parte de la temporada, el resto del circuito ha podido disfrutar de títulos y finales que quizá no entraban en sus planes.

La contundente victoria ante Jiří Lehecka (7-6, 6-4) y a pesar del tropiezo ante Ben Shelton en los cuartos de final del US Open, mirar de tú a tú a los mejores meses después de su lesión de muñeca, hace confiar al espectador en que podrán disfrutar del máximo nivel de uno de los mejores tenistas de las últimas décadas.

Con Shanghái dando ya el pistoletazo de salida, Alcaraz confía en levantar un trofeo que nunca ha ganado. Confía en recuperar unas sensaciones que no se van.