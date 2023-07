Carlos Alcaraz: «Es precioso hacer historia contra una leyenda»

Carlos Alcaraz, el rey de Wimbledon, compareció al término de su enorme triunfo contra Novak Djokovic en la final del mayor torneo de hierba. El campeón de Wimbledon 2023 tiró de su toque de humor habitual y dio un emotivo discurso de agradecimiento a todos los aficionados y todo aquel que le ha acompañado a lo largo de su corta carrera.

Su sueño

«Es bueno ganar pero incluso si hubiera perdido me hubiera marchado muy orgulloso de mí mismo. Hacer historia es precioso, hacer historia en una final contra una leyenda. Jugar en esta pista es increíble, estas situaciones se pasan muy rápido y estoy muy orgulloso. El hecho de llegar aquí tan rápido era un sueño. Le agradezco a todo mi equipo por acompañarme en esta experiencia».

Último juego

«Todos podrían estar disgustados con la situación que he tenido que atravesar en el quinto set. Desde que nací estoy ganando torneos y he sentido que estaba jugando contra alguien de 26».

Rey Felipe VI

«Es muy especial que esté aquí, estoy muy orgulloso de que estés aquí apoyándome, en los dos que he ganado. Las dos veces que has estado he ganado, espero que vengas a todas».

Cuarto evento en hierba

«Estoy enamorado de la hierba. Jugar a este nivel en esta superficie, como dices sólo he jugado en cuatro torneos de hierba, increíble lo que estamos haciendo, ha sido realmente rápido y estoy agradecido al trabajo que hemos hecho».

Miembro de Wimbledon

«Es un honor pertenecer a un club tan icónico. Es muy especial ser un miembro de este club. Vendré a todos los campeonatos seguro».