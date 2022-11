Carlos Alcaraz desvela cuál es su relación con Rafa Nadal

Carlos Alcaraz es, en la actualidad, el mejor tenista del mundo. Su condición de número uno del ranking ATP así lo acredita y sus declaraciones, siempre ambiciosas, también confirman que estamos ante un elegido. El tenis español tiene la suerte de vivir la transición entre Alcaraz y Rafael Nadal como una batalla entre ambos por lo más alto, pero Carlitos asegura que esto no afecta a la buena relación personal que mantienen más allá de las pistas.

El Masters 1000 de Paris-Bercy será una nueva prueba de la rivalidad tenística entre Alcaraz y Nadal, toda vez que el veterano regresa a las pistas después de casi dos meses de ausencia, en gran medida por motivos personales –ha sido padre por primera vez–. Carlos y Rafa son los únicos que tienen opciones de salir como número uno en este torneo, muy remotas en el caso del balear, quien ya ha afirmado que «no lucha» por el puesto de mayor privilegio del ranking a estas alturas de su carrera deportiva.

Alcaraz recibió el lunes el trofeo que le acredita como número uno del mundo, puesto en el que se mantiene desde que conquistara el US Open en septiembre. El murciano habló abiertamente de todo lo que conlleva ser el mejor tenista de la actualidad, vía ranking, y también por su relación con Nadal, quien lo quiera o no es su principal rival en la lucha por el uno. «No es un enemigo. No lo veo de esa manera, Es cierto que Rafa está luchando por el número uno, también hay otros jugadores que tienen el mismo objetivo, así que necesito dar lo mejor de mí. Fuera de la cancha nosotros somos colegas, al menos es la forma en que lo veo», aseguró Carlitos, que insistía en el tema sin esconderse lo más mínimo. “Rafa no es mi enemigo. Con el resto de los jugadores es lo mismo. Más allá de esa relación intentaré seguir siendo el número 1”.

En las declaraciones, concedidas a Eurosport, Carlos habló también de llegar al número uno con 19 años, antes que nadie en toda la historia del tenis. “Es una sensación increíble, despertarse como número uno del mundo y campeón del US Open, es un sueño hecho realidad, estoy disfrutando este momento. Sigo trabajando y mi vida continúa siendo la misma. Soy el mismo niño y jugador que sigue practicando y mejorando”, contó el jugador murciano, que confirmó que jugará en Paris-Bercy pese a contar con unas pequeñas molestias en la rodilla que considera «normales», a estas alturas de la temporada.

Las cuentas de Nadal y Alcaraz por el nº1

Carlos Alcaraz tiene todo a su favor para mantenerse como número uno del ranking ATP de aquí a que finalice la temporada. El tenista murciano sólo defiende de aquí a diciembre los octavos de final de la pasada temporada en el Masters 1000 de Paris-Bercy, al que ahora llega en calidad de número uno y principal cabeza de serie del ranking. Para que Nadal le quitara dicho privilegio en la capital francesa deberá ganar el torneo y que Carlitos no alcance los cuartos de final.