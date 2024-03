Alcaraz desvela la clave de su victoria ante Sinner: «He cambiado mi estilo y mi juego»

Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner con una remontada brillante en la semifinal del Masters 1000 de Indian Wells por 1-6, 6-3 y 6-2. El tenista murciano se clasificó de esta manera para su segunda final en este torneo, se asegura el número 2 del ranking ATP y derrotó a un rival que acumulaba una racha de 16 victorias consecutivas en este 2024. La fuerza mental fue la clave de su victoria.

El murciano tuvo que sobreponerse a un duro inicio. Por un lado, tres horas de suspensión por la lluvia, esta vez no abejas como en cuartos de final, pero sí un largo parón después de apenas haber disputado tres juegos (1-2). Por otro, el vigente campeón tuvo que frenar a un Sinner que brilló con un 1-6 y pareció de nuevo intratable, como venía desde que ganara el Abierto de Australia.

El español, que venía demostrando su mejor tenis del año, alcanzó la velocidad de crucero con puntos increíbles para tumbar la resistencia de Sinner con dos ‘breaks’ seguidos. El campeón puso una marcha más y dejó atrás al italiano, en la mayor rivalidad moderna en el Circuito ATP, para verse en una nueva final desde Cincinnati, con hambre de saberse campeón como no logra desde Wimbledon.

En el partido definitivo en el desierto californiano volverá a verse las caras, como en 2023, con el ruso Daniil Medvedev, que tratará de vengarse esta vez del murciano. Hasta ahora, el español domina 3-2 en los cara a cara entre ambos, con un triunfo en la última ocasión que se enfrentaron, en las Finales de la ATP de 2023.

En semifinales, el número cuatro del mundo firmó también una remontada ante el estadounidense Tommy Paul (1-6, 7-6(3), 6-2), y ahora espera completar la serie de títulos en los seis ATP Masters 1.00 de pista dura, después de vencer ya en Cincinatti, Shanghái, París, Canadá y Miami.

Alcaraz desvela la clave de su victoria

«Me he mantenido fuerte mentalmente, esa es una parte muy importante de este deporte. Tienes que estar fuerte de cabeza para superar estos partidos, set abajo. Jugaba contra alguien que está a un nivel increíble, y estoy feliz con las cosas que he hecho. He cambiado mi estilo y mi juego un poco, y creo que ha funcionado muy bien. Estoy muy feliz por ganar a Jannik y por estar de nuevo en una final», desveló el tenista español de solamente 20 años.

Carlos Alcaraz explicó más a fondo su cambio de táctica para este partido: «Tenía que correr más… Es broma. Tenía que defenderme mejor que lo que hice en el primer set, que meter más bolas dentro e intentar mantenerme fuerte en la pista. Cambié mi estilo de restos, estaba más al fondo de la pista, metiendo más restos y metiéndome en intercambios largos. En el primer set estaba cometiendo errores en la segunda, tercera o cuarta bola, y contra alguien como Jannik eso no es posible».

Además, Carlos Alcaraz también incidió en el tema de la fortaleza anímica: «Tengo que estar fuerte mentalmente, es algo en lo que estoy trabajando, en no rendirme y no perder mi juego. Estoy feliz por hacer eso con mi equipo, después del primer set me dijeron que estuviese fuerte de cabeza y que me metiese de nuevo en el partido. Y estoy feliz por haberlo hecho, porque es algo que me estaba costando hasta antes de este partido».

Alcaraz se mide a Medvedev en la gran final

Carlos Alcaraz se medirá a Daniil Medvedev en el partido que corresponde a la gran final del Masters 1.000 de Indian Wells 2024. La ATP había programado este encuentro, el decisivo del torneo que se celebra en California, para este domingo 17 de marzo de 2024. Este choque entre el tenista murciano y el ruso comenzará a las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que comience puntualmente y no haya ningún incidente que obligue a retrasar su hora de inicio, como tampoco problemas meteorológicos o que se repita el ataque de las abejas que ya vivimos hace unos días. Este duelo Carlos Alcaraz – Medvedev servirá para decidir quién de los dos se proclama campeón del conocido como quinto Grand Slam.