Carlos Alcaraz quiso sentarse con los medios de comunicación, un día después de anunciar su ausencia en el Trofeo Conde de Godó por problemas físicos en el antebrazo derecho. El tenista español, que no podrá defender el título logrado en 2023 y buscar el triplete –también ganó en 2022– en Barcelona, dejó en el aire su participación en el Mutua Madrid Open, si bien asegura que trabajará para estar el la cita que se disputa dentro de 10 días en la Caja Mágica.

El domingo se abría en Barcelona con la noticia negativa de lo que va de torneo. Carlos Alcaraz, vigente campeón, no podría estar en el Trofeo Conde de Godó 2024 por el mismo motivo que le hizo perderse el Masters 1000 de Montecarlo. Una importante molestia en el antebrazo le ha restado sensaciones a la hora de golpear, y no se encuentra en condiciones de competir al máximo nivel en los torneos. Pese a bajarse del cuadro final, antes de regresar a los entrenamientos en Murcia y Alicante, donde reside, Alcaraz dio la cara en una comparecencia en la que explicó su decisión.

«No podré jugar el torneo pero he querido venir a explicarlo en persona. En Montecarlo sentí una molestia muy importante en el antebrazo, pensé que no sería nada. Volví a casa a preparar Barcelona, pero este domingo lo volví a notar», se confesaba Carlos Alcaraz, que perderá 500 puntos debido a su no participación en el Trofeo Conde de Godó 2024.

Alcaraz, duda para el Mutua Madrid Open

La lesión de Alcaraz le ha hecho perderse las dos primeras citas en tierra batida que tenía en su calendario, pero el tenista murciano, si bien no puede asegurarlo, apura sus opciones de acudir a la tercera, el Mutua Madrid Open, donde también defiende título. «Ha sido muy duro tomar esta decisión, este torneo es muy importante para mí. Mi intención es volver en Madrid, pero no lo tengo nada claro. No quiero decir que estaré al 100% en Madrid porque ahora mismo no lo sé», contó el número 3 del ranking ATP, quien realizó unas breves declaraciones, sin admitir preguntas a la prensa.

Alcaraz se realizó una prueba el sábado previo a su abandono del Godó, en la que recibió resultados que le hicieron ser optimistas con respecto a la dolencia en el antebrazo. No había lesión como tal, pero una vez en el entrenamiento decisivo, y ya con el cuadro final del ATP 500 de Barcelona con él entre los inscritos, Carlos se vio de nuevo muy molesto, sobre todo en el golpeo de derecha, su lanzamiento predilecto. Como consecuencia y teniendo en cuenta que a medida que subía la intensidad los problemas aumentaban, su equipo le instó a parar y a decir adiós, a su pesar, al Trofeo Conde de Godó 2024.

La baja de Alcaraz contrasta con el regreso de Nadal

El público de Barcelona se queda sin la presencia de Carlos Alcaraz, el campeón de las ediciones de 2022 y 2023 y gran favorito para conquistar su tercer título en 2024, pero sí podrá disfrutar del mejor tenista que ha disputado nunca el Trofeo Conde de Godó, un Rafa Nadal que, también este lunes, comparecía para confirmar que disputará el torneo. Nadal pone así punto y final a una ausencia de dos años en el Godó, además de la ya conocida desde enero en el circuito ATP, y debutará el martes en partido de primera ronda ante el italiano Flavio Cobolli.