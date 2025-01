El agente de Juma Bah explota contra el Valladolid: «Me están calumniando e injuriando de forma indecente»

El escándalo del caso Juma Bah sigue dando que hablar. Este martes, ha sido el agente del nuevo jugador del Manchester City cedido al Lens, Patrick Mork, quien ha estallado en las redes sociales contra el Valladolid por la gestión del club en la salida del futbolista sierraleonés.

El representante ha acusado hoy al club vallisoletano de mentir sobre todo el proceso de venta y abono de la cláusula de la joven promesa de 18 años. Mörk aseguró en el comunicado que publicó que el Consejo de Administración jamás planteó el citado cambio de licencia, subrayando que el club «no está cumpliendo con sus compromisos contractuales» y que «me está calumniando e injuriando de forma indecente», por lo que no descarta emprender acciones legales contra el Valladolid.

En mis casi de 40 años como agente de futbolistas he llevado a cabo infinidad de acuerdos y traspasos con equipos de fútbol de todo el mundo y jamás me he visto en una situación tan absurda, irreal y sinsentido como la que estoy viviendo ahora. Lamentablemente, las… pic.twitter.com/JDMqwGyays

— Patrick Mörk (@AgentMork) January 28, 2025