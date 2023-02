La agente de Haaland: «Laporta no me puede pedir nada porque sabe que voy a decir sí»

Erling Haaland es uno de los grandes nombres del panorama futbolístico. El delantero aterrizó en el Manchester City este verano procedente del Borussia Dortmund tras pagar su cláusula de salida, fijada en torno a los 60 millones de euros. El Barcelona tanteó su llegada en el mercado de verano, pero económicamente no podían afrontar su fichaje. La abogada y representante del futbolista noruego, Rafaela Pimienta, se ha pronunciado al respecto y asegura que tiene muy buena relación con Joan Laporta.

Rafaela Pimienta ha tomado los mandos de la agencia de representación de Mino Raiola tras su fallecimiento. Durante muchos años ha sido la mano derecha del conocido representante y ahora se ha puesto al frente de la empresa. Al ser preguntada por la buena relación de Raiola con el Barça, la abogada no dudo en contestar que ella también se llevaba muy bien con los azulgrana.

«Siempre digo que Laporta no me puede pedir nada en el fútbol, no es justo, porque sabe que voy a decir «sí»», reconoció la ahora agente de Haaland, Pogba, Donnarumma e Ibrahimovic, entre otros. No obstante, también desvela que tiene una relación de «empatía» con el Real Madrid: «Tengo una relación de empatía con José Ángel, aunque sólo hicimos a Areola en el pasado. Pero claro, el Madrid es el propio fútbol. Todo es lindo allí. Donde se come, donde se duerme, el estadio, el centro de entrenamiento… Pero esto en realidad es algo común a todos los grandes clubes, al City, al Bayern, al Barcelona…».

Por último, durante la entrevista con AS, Rafaela Pimienta habla sobre el precio de Haaland: «Para mí, Haaland vale 1.000 millones. Puede que nadie vaya a pagar eso, pero es el potencial que tiene cuando llega a un club. Con él llegan aficionados, goles, resultados deportivos, profesionalismo, contenido digital, notoriedad, patrocinadores… Si pone todo esto junto, su valor es un agregado de muchas cosas. Pero el precio de un futbolista lo pone, en realidad, un club. Yo sé que nadie va a pagar 700 millones por un jugador, pero tengo muy claro que el valor que agrega Erling cuando llega a un club es inmenso, de 1.000 millones al menos».