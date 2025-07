Acusan a Tebas de torpedear el fichaje de Nico Williams con el Barça tras revelar información confidencial

La renovación de Nico Williams con el Athletic hasta 2035 sigue trayendo cola y ahora pone en la diana a Javier Tebas, presidente de la Liga, por su errático fichaje por el Barça. Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), ha acusado públicamente al máximo dirigente de la patronal de haber frustrado el fichaje del extremo por el conjunto culé mediante la revelación de información confidencial que dilapidó la confianza del jugador y su entorno en las negociaciones.

Galán sostiene que durante una reunión entre Javier Tebas y representantes del Athletic, el presidente de la Liga habría facilitado información sensible sobre la situación financiera del Barça que desetabilizó el fichaje de Nico Williams: «Se le mostró la información de los estados financieros intermedios del FC Barcelona, permitiéndole verificar in situ que en la cuenta de pérdidas y ganancias no se reflejaba ningún importe relacionado con la operación corporativa de venta de los asientos VIP».

En el mismo encuentro, siempre según Galán, Tebas informó sobre la reducción de la LCPD (límite de coste de plantilla deportiva) del club azulgrana y la inexistencia de capacidad de inscripción para nuevos jugadores en cumplimiento del fair play financiero. También se habría presentado un informe de revisión limitada elaborado por Crowe Auditores España SL, lo que, en palabras del presidente de CENAFE, generó preocupación en el entorno de Nico Williams.

Como consecuencia directa de esta información, el agente del futbolista, Félix Tainta, solicitó una garantía adicional para su representado: «De acuerdo con la información confidencial que fue revelada al Athletic Club de Bilbao, se produjo una situación en la que Nico Williams solicitó una garantía adicional en forma de una cláusula de liberación». Sin embargo, el Barça no aceptó esta condición, al considerarla incompatible con su estabilidad económica y jurídica.

Galán defiende que esta postura del club fue razonable: «El FC Barcelona, actuando con buen criterio, no estuvo dispuesto a aceptar dicha condición». Y añade que, de haberse firmado, «Laporta habría incurrido en un posible delito de administración desleal».

Reunión del @AthleticClub con @Tebasjavier desvelando información confidencial del @FCBarcelona_es Hoy he podido conocer lo que se dijo en la famosa reunión entre @Tebasjavier y @AthleticClub Al presidente del @AthleticClub en dicha reunión se le mostró la información de los…

Más allá del caso concreto de Nico Williams, Galán acusa a Tebas de haber infringido de forma grave sus obligaciones como presidente de la Liga: «Tebas ha causado perjuicio al FC Barcelona mediante declaraciones públicas y el incumplimiento de sus obligaciones con el deber de confidencialidad».

Galán insiste en que «tras la reunión entre el presidente de la Liga y el presidente del Athletic Club de Bilbao, se proporcionó información confidencial de carácter económico del FC Barcelona a Nico Williams, la cual estaba sobredimensionada con el fin de generar preocupación en la familia del jugador e intentar convencerles de incluir una cláusula de liberación que carecía de toda lógica».

En respuestas a otros usuarios, Galán explica que, a su juicio, el Barça podría «interponer una querella por presunto delito de revelación de secretos y citar a los directivos del Athletic Bilbao como testigos que están obligados a decir la verdad para que digan con pelos y señales lo que se dijo en la reunión».