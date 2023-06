Acusan al City de ‘inflar’ sus cuentas con una millonada procedente de Abu Dhabi

Poco le ha durado la alegría al Manchester City. Después de ganar la primera Champions League de su historia, el club citizen ha visto como ha sido revelado un informe de 2020 en el que se le acusa de haber aceptado un pago de 30 millones de libras entre 2012 y 2013 por parte de una fuente desconocida de Emiratos Árabes, país que compró el club hace 15 años.

Y es que el Manchester City se enfrenta actualmente a 115 cargos por supuestas infracciones de las normas financieras de la Premier League y se dice desde Inglaterra que esta última acusación es una más de las supuestas infracciones. Las acusaciones de la liga inglesa sobre los informes financieros se refieren a nueve temporadas, de la 2009/2010 a 2017/2018. Este informe, que data de 2020, pero que nunca llegó a publicarse concluye que se llevaron a cabo dos pagos de 15 millones de libras de fuentes desconocidas. Uno en 2012 y otro en 2013.

El club inglés debía recibir un pago de uno de sus principales patrocinadores, el servicio de telecomunicaciones emiratí Etisalat, pero fueron dos los pagos, y de 15 millones de libras. Este informe, además, declara que la financiación procedía del Abu Dhabi United Group (ADUG) y cuyos propietarios son los mismos que los del Manchester City.La realidad es que este informe simplemente se ha hecho público pero no será vinculante y no parece que el club vaya a recibir sanción alguna.

Además, el informe, revelado por el periódico The Times, revela que el Manchester City fue sancionado con dos años de suspensión de las competiciones europeas como consecuencia del pago de 30 millones de libras. Sin embargo, la decisión fue anulada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) al considerar que el pago había prescrito. Por otro lado, el equipo entrenado por Pep Guardiola también ha sido acusado de no cooperar con una investigación y de no entregar los documentos requeridos durante cinco temporadas, de 2018/2019 a 2022/2023.