La abogada de la presunta víctima de Dani Alves rompe su silencio: «No usó preservativo»

Dani Alves fue detenido el pasado viernes después de tomarle declaración por una supuesta agresión sexual. El que fuera jugador del Barcelona está acusado de un delito por supuestos tocamientos a la trabajadora de una discoteca el pasado 30 de diciembre, en el baño de la misma. Un caso muy mediático sobre el que ahora se ha pronunciado una de las partes, concretamente la abogada de la presunta víctima.

Ester García López ha señalado que el jugador no usó preservativo en la supuesta violación, y que su clienta tuvo que usar medicación para prevenir el riesgo de una posible infección de transmisión sexual. «Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia. El hospital le ha mandado un tratamiento completo encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, pues él no utilizó preservativo. También tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir», explica la letrada en UOL Esporte.

«Una declaración concisa»

La letrada va más allá en el citado medio brasileño: «Por suerte salió de la discoteca en ambulancia y fue directa a la Unidad Central de Agresiones Sexuales. Entonces, a diferencia de la mayoría de las víctimas de violencia sexual, quienes, por el trauma, lavan su ropa interior, ella no tuvo tiempo de pensar en eso. Rápidamente fue atendida, quedando ahí las evidencias. Además, ofreció una declaración concisa, sin ninguna contradicción, y eso es raro. Muchas mujeres sufren estrés postraumático y olvidan detalles, se acuerdan después, y eso no invalida la verdad. Pero en su caso, eso no sucedió. Ella recordaba todo de principio a fin».

La abogada considera acertada la prisión sin fianza para Alves por «la posibilidad de fuga» del futbolistsa, «quien tiene una condición económica favorable y doble nacionalidad, fueron determinantes para su arresto”. Considera ejemplar el caso hasta el momento: «Hay algunas figuras públicas que creen que están por encima del bien y del mal, que piensan que nadie creería jamás a una chica como mi clienta. Hay muchas mujeres que no denuncian cuando se trata de una figura pública por la dificultad a nivel emocional y judicial. Pero yo creo que en este caso, como sea que termine (espero que termine con una condena), la prisión sin fianza ya es ejemplar.