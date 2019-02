Las 5 ayudas que han permitido al Barcelona llegar a la final de la Copa del Rey

El Barcelona se ha clasificado para la final de la Copa del Rey por sexto año consecutivo. Más allá de sus méritos deportivos, el conjunto azulgrana ha recibido varias e importantes ayudas para estar en la final copera.

El Barcelona suma seis finales de Copa del Rey de manera consecutiva. El conjunto azulgrana, con 30 títulos en su palmarés, es el gran dominador de esta competición, y este curso tendrá la opción de conquistar su quinta Copa consecutiva. El mérito del equipo dirigido por Ernesto Valverde es evidente, pero también hay que poner de relieve las importantes ayudas que ha recibido esta temporada para poder llegar a la final del torneo del KO.

Alineación indebida ante el Levante

El Barcelona cometió alineación indebida en su partido de ida de octavos de final de Copa del Rey ante el Levante. El central Chumi fue titular en el equipo de Valverde pese a estar sancionado con el Barcelona B. Según el artículo 56.3 del código disciplinario, “hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (…) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción”. Sin embargo, el Levante denunció fuera de plazo y todo quedó en nada.

Penalti a Messi ante el Sevilla

El VAR volvió a favorecer al Barcelona después de que Sánchez Martínez pitase un polémico penalti a favor de los azulgranas en el choque frente al Sevilla correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Leo Messi se disponía a chutar a portería cuando Quincy Promes intentaba arrebatarle el cuero al futbolista argentino. Ante la atenta mirada de Sánchez Martínez, el delantero rosarino golpeó al suelo y el colegiado señaló el punto de cal. La jugada, como todas, se revisó en la sala del VAR, que por medio de su portavoz, González González, no le dijo a Sánchez Martínez que fuera a revisarla acción en la pantalla después del flagrante error que había podido cometer al pitar la pena máxima.

Penalti de Alba a Vinicius en el Camp Nou

El Real Madrid empató en el Camp Nou en la ida de semifinales. El equipo blanco fue perjudicado en una jugada que no vio Mateu Lahoz y en la que Vinicius es claramente agarrado por Jordi Alba dentro del área del Barcelona. La jugada ni fue repetida por televisión ni fue revisada por el VAR, pero el penalti es más que evidente.

Penalti de Semedo a Vinicius en el Bernabéu (I)

El colegiado Sánchez Martínez se comió un claro penalti en el minuto 13 sobre Vinicius este miércoles en el Bernabéu. El brasileño recibió una patada por detrás de Semedo y tanto el árbitro como el VAR se hicieron los locos, pese a que el contacto existe de forma flagrante.

Penalti de Semedo a Vinicius en el Bernabéu (II)

Para colmo, el colegiado se volvió a comer otro penalti claro sobre Vinicius antes de que se cumpliese el minuto 10 de la segunda mitad, repitiéndose la secuencia de la primera cuando se tragó otra pena máxima a favor del jugador del Real Madrid. El VAR, dirigido por De Burgos Bengoetxea, volvió a hacer el loco en una jugada en la que el brasileño volvió a ser zancadilleado por el lateral culé dentro del área.