Un 30-0 para empezar: la jornada inaugural más impactante del fútbol

Las jornadas inaugurales de liga de fútbol siempre son especiales por la motivación que los entrenadores quieren inculcar a los jugadores, pero en este caso nadie se esperaba un 30-0. En fútbol juvenil y amateur puede pasar de vez en cuando, pero en ligas más altas es más complicado.

En el arranque de la nueva temporada de la Premier League de las Islas Feroe, las mujeres del FC Hoyvík recibieron este fin de semana nada menos que 30 goles del HB Tórshavn. Julia Naomi Mortensen metió seis goles, mientras que Lý Gray Djurhuus consiguió solo cuatro.

El equipo feroés ya ganaba 12-0 al descanso tras anotar el primer gol en el minuto 3 y meter otros tantos en el añadido de la primera parte. En los primeros 15 minutos del segundo tiempo, el Tórshavn metió ocho goles para acabar el partido con este sonrojante resultado de 30-0. Hay que tener en cuenta que de los últimos 5 partidos ligueros, solo vencieron 1 por 4-0.

El segundo clasificado y campeón el año pasado, el Klaksvíkar Ítrottarfelag, también ganó en su estreno por 11:0 ante 07 Vestur, quien se encuentra a 19 goles del Tórshavn. En el próximo partido, el 29 de marzo, jugarán ante el sexto clasificado en la tabla, el Skála ÍF.

Historia del fútbol en Islas Feroe

La entidad de Islas Feroe es la más antigua del fútbol feroés al ser fundada en 1904. Es de hecho el primer equipo del país en competir en un torneo europeo al debutar ante el RAF Jelgava de Letonia en la Recopa de Europa de fútbol, avanzando a la siguiente ronda en la cual fue eliminado por el FC Universitatea Craiova de Rumania.

El equipo masculino cuenta en su palmarés con 3 Ligas de las Islas Feroe (2010, 2013 y 2018) y 1 Supercopa del país. Recientemente, jugó la previa de la Conference League, donde cayó contra el Brøndby tras perder en Dinamarca por 1-0 y empatar 1 en su campo.