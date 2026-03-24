Último sprint por la Liga

La Liga entra en su tramo decisivo y todo apunta a un pulso final entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Con apenas diez jornadas por disputarse, la diferencia es mínima: solo cuatro puntos separan a ambos equipos, lo que convierte cada partido en una auténtica final. El calendario ya está marcado en rojo. El gran momento llegará el próximo 10 de mayo, cuando se dispute el Clásico en el Camp Nou. Un duelo correspondiente a la jornada 35 que puede decidir el campeonato y que llega en un contexto de máxima igualdad entre los dos gigantes del fútbol español.

Pero antes de ese enfrentamiento directo, ambos equipos tendrán que superar un calendario exigente. El Real Madrid afronta un tramo con partidos ante rivales incómodos como Mallorca (fuera), Girona (casa), Alavés (casa), Betis (fuera) y Espanyol (fuera) antes del Clásico. Además, tras visitar el Camp Nou, todavía le quedarán compromisos ante Oviedo (casa), Sevilla (fuera) y Athletic (fuera), lo que deja claro que no hay margen de error hasta el final.

Por su parte, el Barcelona tampoco lo tendrá sencillo. Los azulgrana deberán medirse a equipos como Atlético de Madrid (fuera), Espanyol (casa), Celta (casa), Osasuna (fuera), Alavés (fuera) o Getafe (fuera), además de cerrar la temporada con partidos exigentes frente a Betis (casa) y Valencia (fuera). Procuran no perder puntos en el Metropolitano o contra el Real Madrid en casa; son los dos partidos más importantes de los nueve restantes que tiene el Barcelona.

El análisis de ambos calendarios deja varias claves. Ambos tendrán los mismos partidos fuera de casa en este último tramo. El Real Madrid tendrá que visitar campos como La Cartuja o Cornellà y, por supuesto, el Clásico, el más decisivo. El Barcelona, en cambio, tendrá que visitar estadios como el Metropolitano y El Sadar. Ambos tienen que visitar estadios complejos donde nadie regala nada.

Con todo, la sensación es clara: la Liga está completamente abierta. Cada jornada puede cambiar el rumbo de la clasificación y cualquier tropiezo puede ser definitivo. El duelo del 10 de mayo aparece como el gran punto de inflexión, pero no será el único. En una recta final de máxima tensión, el título se decidirá en los pequeños detalles. Y tanto el Real Madrid como el Barcelona saben que no solo importa ganar el Clásico… sino llegar vivos a él.