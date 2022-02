El Atlético es una mina para los apostantes más valientes: 15 puntos lleva sumados el equipo esta temporada en partidos que comenzó perdiendo, pero es que 12 de esos 15 puntos han sido con goles marcados a partir del minuto 85, el último de ellos ayer ante el Getafe en el Metropolitano, en un choque el equipo remontó tras ir perdiendo 2-3 y estar con un jugador menos. El más difícil todavía. De los 55 goles que lleva marcados en este curso en partidos oficiales -Liga, Copa, Supercopa y Champions- 19 de ellos han sido en los 15 minutos finales.

A lomos de una interminable montaña rusa, el Atlético exprime hasta el límite las emociones y se agarra como clavo ardiendo a la lucha por la cuarta plaza del Campeonato, una posición que le garantiza la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones, un torneo que debe jugar sí o sí si no quiere sufrir un verdadero descalabro económico, ya que quedar fuera supondría dejar de ingresar un mínimo de 50 millones de euros.

Pendiente de lo que suceda en los partidos que jugarán hoy domingo el Betis en el campo del Levante (16.15 horas) y el Barcelona en Cornellà Prat ante el Espanyol (21.00 horas), en el horizonte aparece ya el compromiso del próximo miércoles ante el Levante (19.00), recuperado de la jornada 21. Ganar vuelve a ser obligatorio para no perder la estela de los equipos que tiene delante en la clasificación. Real Madrid y Sevilla, a 15 y 11 puntos de distancia, son ya inalcanzables, por lo que el objetivo es dar caza al Betis, que está a sólo uno, y esperar lo que haga esta noche el Barcelona, que ahora mismo es quinto, con un punto menos que los rojiblancos.

Sin embargo, más allá de las emociones límite que han provocado las dos últimas remontadas en el Metropolitano ante Getafe y Valencia, lo cierto es que los números delatan un verdadero desastre defensivo. El equipo ha encajado 33 goles en 23 partidos, en lo que ya es el peor balance de todos los tiempos de la era Simeone. Por ponerlo en perspectiva, sólo en una ocasión, en la temporada 12-13, el Atlético había acabado una Liga completa con más de 30 goles encajados, y entonces fueron 31 en 38 partidos, dos menos que ahora…con 15 encuentros aún por jugarse.

Simeone ya lo ha probado todo, pero no hay ninguna combinación que le dé resultado. Ayer debutó Reinildo Mandava como lateral izquierdo, pero eso no arregló nada. El mozambiqueño, de hecho, se contagió de la inseguridad de sus compañeros de defensa y tuvo que recurrir en más ocasiones de las esperadas a las faltas para frenar a los rivales. Y, por supuesto, la pareja de centrales formada por Savic y Felipe volvió a fracasar. El montenegrino estuvo muy inseguro, mientras que el brasileño quedó de nuevo en evidencia, primero por el fallo en el marcaje en el primer gol y luego por la expulsión que se ganó ante Arambarri. Ante el Levante volverá Giménez al once. Eso, por supuesto, si no vuelve a lesionarse en ninguno de los entrenamientos que quedan de aquí al miércoles.

Para el Atlético empieza la hora de la verdad. El miércoles recibe al Levante, el sábado va a Pamplona y la semana siguiente toca el partido de ida de octavos de final de Champions ante el Manchester United. Los ingleses, quintos en la Premier, a 23 puntos del líder, tampoco están para tirar cohetes -de hecho ayer empataron en casa ante el Southampton-. Sin embargo, da la impresión de que cualquier rival, simplemente tosiendo, ya descalabra a la defensa rojiblanca. Y si, además, enfrente está Cristiano Ronaldo…