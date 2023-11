Surrealista: Medina Cantalejo está «muy satisfecho con el nivel de acierto» de los árbitros

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha comparecido para hacer una valoración del primer tercio de la temporada 2023-2024. El mandamás de los árbitros ha comparecido acompañado del director del VAR, Carlos Clos Gómez, y del miembro de la Comisión Técnica, Alberto Undiano Mallenco. El presidente del arbitraje español ha señalado que están «muy satisfechos con el nivel de acierto» que se ha dado en este tramo en Primera y Segunda División.

«El año pasado fuimos claros y dijimos que era una temporada mejorable», ha comenzado diciendo Medina Cantalejo, para señalar después que, este curso están «muy satisfechos por el nivel de acierto, desde un punto de vista imparcial». Sobre todo, el presidente ha destacado que «no se pitan pequeños contactos en el área» y se ha mostrado de acuerdo con el criterio que se está siguiendo a la hora de señalar penaltis.

«Ha habido un buen desempeño dentro de las áreas. Quien diga que las manos es un problema, no hace un seguimiento. Creo que ha habido dos manos erróneamente sancionadas en Segunda y, en Primera, me viene a la cabeza uno. En el área se funciona bien, con muchísimo acierto. Las manos claras se pitan y, mientras que la norma siempre siga abierta a la interpretación, va a haber polémica», ha señalado Cantalejo.

Sobre ese nivel de acierto, Undiano Mallenco ha incidido en lo mismo. Ha destacado que los colegiados están «siendo muy consistentes» a la hora de aplicar el reglamento y que desde el CTA están «contentos por los penaltis pitados por contacto y por manos».

Tras estas palabras, se les preguntó por la falta de autocrítica, puesto que el sentir popular no es el mismo. Sin embargo, Medina Cantalejo volvió a incidir en lo dicho anteriormente, llegando a comparar los errores de los árbitros con «los delanteros que fallan cuatro ocasiones» o «los mediocentros que se autoexpulsan».

Escuchar las conversaciones del VAR

Medina Cantalejo ha desvelado que se encuentran buscado la forma de poder emitir las conversaciones del árbitro de campo con el VAR. «Estamos viendo qué opciones tenemos para dar un paso adelante para que todos podáis escuchar qué ocurre en ese momento», ha señalado. Sin embargo, señaló que por normativa IFAB está prohibido hacerlo en directo.

Lo que no están dispuestos a hacer desde el CTA es permitir que los árbitros hablen al término de los partidos para valorar sus actuaciones. «El árbitro no va a salir a dar declaraciones. Porque no tienen tiempo para visualizarlo. Si da su opinión y nosotros analizamos y opinamos lo contrario, imagínate. Después de los partidos no va a haber declaraciones», ha señalado Medina Cantalejo.

También ha hablado el presidente del CTA sobre la famosa sala secreta del VAR. Medina Cantalejo ha señalado que «hay una sala de operaciones donde hay un VAR y un AVAR de reserva por si uno de los otros se pone indispuesto». Clos Gómez, a su vez, ha añadido que además hay «otra sala de simulación en la que antes de los partidos se hacen diferentes clips como calentamiento».

Caso Negreira

Medina Cantalejo ha valorado también las acusaciones del juez Aguirre sobre un supuesto «grupo de árbitros corrupto». El presidente de los árbitros ha apuntado que no comparte las valoraciones del magistrado que instruye el caso Negreira y ha afirmado que la voluntad del Comité es que «se resuelva y que quien lo haya hecho, que lo pague». Ha señalado que, desde su punto de vista, se debe evitar hablar «de indicios, de comentarios» y que si se tienen «tienen nombres y apellidos de un árbitro, que lo pague».

Critica los vídeos del Madrid

También ha hablado Medina Cantalejo sobre los vídeos del Real Madrid en los que denuncia los errores de los colegiados antes de los partidos. Medina Cantalejo ha señalado que «no es positivo para la competición» además de afirmar que lo que se intenta es «presionar antes del partido al árbitro». «Esa presión no es positiva. No nos parece lo correcto. Habrá aciertos o errores», ha desvelado.