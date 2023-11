Medina Cantalejo se niega a que los árbitros hablen después de los partidos

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, atendió a los medios de comunicación a su salida de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras la reunión entre árbitros y entrenadores de Primera y Segunda División. El presidente del CTA afirmó que los colegiados no hablarán después de los partidos y valoró el devenir de la reunión, que fue ante todo cordial.

«También se ha hablado del tema de que haya posibles entrevistas a los árbitros, y hemos contestado. Sabéis que en la Copa del Rey lo hacemos previo al partido. Es interesante, porque preguntáis lo que queréis y ellos responden. No sé hasta qué punto sería interesante para vosotros cada domingo previo a un partido. Porque vais a preguntar lo mismo y las respuestas van a ser las mismas. Después del partido, de momento, no está previsto que los árbitros hablen. Porque no se hace en ningún lugar del mundo. Se empezó a hacer en Holanda y lo cortaron porque no dio resultado. Y en Francia se hizo un programa piloto después de un partido para explicar una jugada puntual», comenzó afirmando Luis Medina Cantalejo.

«El árbitro después de un partido qué puede decirte. Algo que vea en un móvil o en un monitor. También puede ser un sistema mixto. No que el árbitro hable, sino tener una comunicación desde el CTA hacia delante. Pero repito, ahora mismo es una declaración de buenas intenciones. Pero no hemos cerrado ningún acuerdo para hacer nada en concreto. Pero no solamente decidimos nosotros. Hay más partes involucradas. Pero un pasito tras otro iremos dando», continuó el presidente del CTA.

«La reunión ha sido muy positiva. Primero porque era la primera que teníamos de este tipo. Hace muchos años veníamos todos los árbitros, algún entrenador y algún presidente. Hoy han venido muchos entrenadores, han venido todos los árbitros de Primera y ha sido muy cordial y positiva. Sobre todo porque escuchas cosas que a lo mejor desconoces. Lo que más me ha llamado la atención es esa petición de los entrenadores para que haya más apertura, empatía y comunicación por parte de los árbitros. Y me parece bien siempre que reine la cordialidad y el respeto. Se ha planteado hacer una reunión cada cuatro días después de los partidos. Son hojas de ruta todavía por fijar», valoró Medina Cantalejo.

«No se ha hablado del tema de las manos»

«No había que poner paz porque no había ninguna guerra. Ha sido una invitación que sale del Comité de entrenadores, que era quien organizaba esta reunión para sus afiliados. Eran temas internos suyos. Y desde el CTA hemos asistido con toda la plantilla del Primera División y el staff del CTA. Ha sido interesante. Hemos hablado de muchas cosas, también del VAR», afirmó el presidente del CTA.

«No se ha hablado del tema de las manos. Hoy no era una reunión técnica para hablar de manos, penaltis o fueras de juego. Era una reunión de entrenadores donde hemos sido invitados. Hemos sentado las bases para tener reuniones periódicas cuando se pueda por su calendario. No ha habido enfados. El ambiente ha sido excepcional. El objetivo era hablar un rato y sentarnos», continuó Medina Cantalejo.

«Ellos tienen inquietudes para saber qué se dice en la sala VAR. Dentro de lo que está permitido, porque los audios del VAR no está permitido que se hagan públicos en el momento del partido. Pero también estamos hablando para abrir las puertas y ver que podemos hacer. Estamos hablándolo entre todos. Y que todos tengan una noción clara de lo que cada semana escuchamos y vemos», señaló Luis Medina Cantalejo.

«Nosotros tenemos ahora, en breve, reuniones periódicas, como teníamos antes, con la Liga y tendremos que negociar todo. Tema retributivo, tema de que demandas de comunicación hay, temas con los equipos, etc…», concluyó el presidente del CTA.