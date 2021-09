Que la ciencia avanza a pasos agigantados es algo que ya no podemos discutir. La última noticia sorprendente en este sentido es la que ha despertado el interés de muchos inversores que ya participan en este experimento, que no está exento de polémica. Una empresa especializada en genética, Colossal, situada en Estados Unidos, ya ha recibido 15 millones de dólares para comenzar el proceso para resucitar al mamut.

El proyecto sigue recaudando fondos para comenzar con lo que será la vuelta del mamut lanudo a la Tierra. Según los responsables del proyecto, la idea es juntar embriones híbridos de mamut con ADN de ejemplares de elefante asiático, el más emparentado con el animal prehistórico.

Este experimento pretende recaudar más millones de dólares para llevarse a cabo en los próximos años. Según los responsables de Colossal, si todo sigue el camino correcto, en seis años podrían tener las primeras crías de mamut lanudo que se introducirían en la tunda ártica, para que su entorno de vida fuera el más parecido al de sus propios antepasados.

En el marco del proyecto, los responsables, Ben Lamm y George Church, pretenden crear estos ejemplares a través del sistema de edición genética CRISPR, para crear un híbrido elefante-mamut. Para conseguirlo, Lamm y Church aseguran en un comunicado que el ADN de los restos encontrados congelados de mamuts serían la clave para esta creación.

En este sentido, los materiales genéticos que más valor tienen son los pelos y la grasa del mamut, que permitirán al animal resultante a adaptarse a las condiciones de frío en el lugar donde pretenden colocarlos. El proceso se dará con la fecundación de elefantes asiáticos, de células de mamut, que se introducirían en estos elefantes o, incluso, en úteros artificiales.

Excited to announce the launch of my new company, @ItIsColossal with the goal of making extinction a thing of the past. Thank you to @geochurch and for everyone on the journey with us. #deextinction https://t.co/JOmvjV59P2

— Ben Lamm (@federallamm) September 13, 2021