Unas Nike hace 361 años. El misterio del cuadro que nadie puede explicar

Unas zapatillas deportivas de Nike y su famoso logo son los grandes protagonistas de un misterio que arrasa en redes. Un cuadro del siglo XVII en el que se puede ver un niño llevando un calzado que se asemeja muchísimo a los de la famosa marca deportiva ¿Pero cómo es posible que un objeto tan moderno y tan asociado a la cultura urbana se encuentre en una pintura antigua y aristocrática? Las Nike de hace 361 años es el misterio del cuadro que nadie puede explicar y que ha generado todo tipo de teorías e hipótesis.

¿Cómo puede ser que unas zapatillas pertenecientes a una compañía creada en la década de los 60 del siglo XX, aparezcan en una pintura del siglo XVII? Se trata de un misterio que tiene a las redes sociales sorprendidas y que por el momento no tiene resolución.

El cuadro en cuestión es «Retrato de un niño» pintado por Ferdinand Bol en 1642, hace 361 años, y en él se puede apreciar a un niño con un atuendo que parece desafiar el tiempo. El joven, inmortalizado en la obra de arte, porta lo que a simple vista parecen unas modernas zapatillas deportivas Nike, logotipo incluido.

Este peculiar anacronismo ha llevado a que el cuadro se vuelva viral y dé lugar a toda clase de teorías sobre viajes en el tiempo. Es sorprendente cómo ciertas pinturas antiguas pueden parecer tan realistas y mostrar elementos que parecerían pertenecer a épocas mucho más recientes.

El pintor neerlandés Ferdinand Bol, discípulo destacado de Rembrandt, fue el creador de esta obra. Durante mucho tiempo, algunos cuadros de Bol fueron atribuidos erróneamente al famoso pintor. En cuanto al niño retratado, inicialmente se creyó que era el hijo del propio Bol, pero investigaciones posteriores revelaron que se trataba de Frederick Sluysken, el hijo de un importante comerciante de vinos holandés.

La calidad artística del cuadro es innegable, pero lo que ha llamado la atención de todos es el calzado del niño. Aunque los tacones de las zapatillas se asemejan a unas botas de fútbol, los cordones y la parte trasera tienen un innegable aire a las zapatillas deportivas de Nike.

El aspecto más asombroso es el reflejo del logotipo de Nike en el calzado. Nadie sabe con certeza qué significa este detalle. Algunos sugieren que podría ser una marca distintiva del pintor o un símbolo oculto con algún significado especial.

Ferdinand Bol died #OnThisDay in 1680.

Currently on loan to us, his charming ‘Portrait of Frederick Sluysken’ depicts the son of a wine merchant.

Take a closer look at his shoes and you might spot what looks like a more ‘modern’ detail. Can you see it? https://t.co/XKAnpg4DT8 pic.twitter.com/pg6lStyuzG

— National Gallery (@NationalGallery) August 24, 2022