Tu banco quiere quitarte 60 euros en octubre: haz esto si no quieres perderlos

Este octubre tienes que estar muy atento a tu banco y es que varias entidades bancarias tienen previsto cobrar comisiones de mantenimiento a sus clientes. Los expertos del comprador de productos financieros HelpMyCash.com advertían que se podría llegar a hacer un cobro de 60 euros y han dado más detalles sobre los bancos que tienen previsto cobrar este mes a algunos de sus clientes.

Los costes de mantenimiento que puede cobrarte tu banco

Todas las entidades pueden cobrar costes de mantenimiento según sus productos, pero hay tres entidades que tienen previsto el cobro este octubre.

Caixabank

Los clientes de CaixaBank tendrán que estar atentos el próximo 31 de octubre. Este es el día que el banco tiene previsto cobrar la cuota Día a Día a sus clientes que no cumplan las condiciones establecidas. Según las condiciones que se cumplan se pagará un importe diferente, algunos clientes solo pagarán 15 euros, pero los menos afortunados tendrán que hacer frente a un pago de 60 euros.

¿Quieres evitar pagar estas cuotas? Para evitar los costes de mantenimiento se debe domiciliar una nómina de al menos 600 euros, una pensión de 300 o tener más de 20.000 euros en productos de inversión. Si se cumplen estos primeros requisitos el coste pasará de 60 a 15 euros. Además, si tienes tres recibos domiciliados o haces mínimo tres compras con tarjeta cada trimestre, el coste de mantenimiento se reduce a cero.

Banco Santander

Otro banco que también tiene previsto el cobro de las comisiones este mes en algunos de sus clientes es Banco Santander. En este caso, el portal antes comentado informaba que los clientes que tengan una Cuenta ONE y no hayan cumplido las condiciones establecidas, tendrán que pagar hasta 20 euros.

Para evitar pagar estas comisiones se puede domiciliar una nómina de al menos 600 euros o una pensión de 300. Además, se deberá tener tres recibos domiciliados o usar la tarjeta un mínimo de seis veces durante el trimestre. Si cuando llega el momento de cobro, se cumplen estos requisitos el mantenimiento de la cuenta será gratuito.

ING

ING es la tercera entidad que tiene previsto el cobro de las comisiones de mantenimiento a algunos de sus clientes, específicamente a los titulares de la cuenta Nómina. Se cobrará una comisión de tres euros a los clientes que no cumplan las condiciones.

Para no pagarlas en este banco se debe recibir una nómina cada mes, una pensión o paro de cualquier importe. También se puede realizar una trasferencia de 700 euros desde otro banco. Si se cumple esto el mantenimiento de la cuenta será gratuito. Además, también hay otras opciones de cuenta que están exentas de pagar comisiones aún sin estas condiciones, no tienen las mismas ventajas, pero pueden ser una gran alternativa para no pagar de más con las comisiones.

Si crees que puedes ahorrarte las comisiones en tu banco es importante ver la oferta de cuentas que tienen disponibles y sus ventajas, puede que haya opciones más interesantes para tu perfil y que no estén vinculadas a varias condiciones para no tener que pagar comisiones.

La oferta actual de los bancos es muy amplia y existen cuentas con grandes ventajas que directamente no se vinculan a comisiones de mantenimiento, puede resultar interesante hacer un cambio si ves que mantener tu cuenta sin comisiones resulta imposible para ti.