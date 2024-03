Los trucos para despertarse sin la alarma del móvil o despertador

Hay ciertos hábitos que podemos seguir y que nos ayudan a estar con mayor bienestar. Seguro que odias cada mañana el sonido de la alarma del móvil o bien del despertador de la toda la vida. esto sólo hace que estemos mucho más estresados, solemos poner cinco minutos más e igualmente no nos levantamos a la hora. Qué trucos hay para despertarse sin tener que escuchar la alarma del móvil.

Crear unos hábitos matutinos y diurnos son realmente la clave para que podamos estar en forma y despertarnos sin que nos cueste la vida.

Estos trucos ayudan a despertarse sin la alarma del móvil

Ir a dormir siempre a la misma hora

Es complicado porque cada día no es igual. Quitando los fines de semana cuando nos permitimos ciertas licencias y dormimos más horas, debemos intentar acostarnos cada día más o menos a la misma hora. Esto ayuda al cerebro a enviar información para que a cierta hora estemos más cansados y ya tengamos sueño.

Despertarse también a la misma hora

Es otra de las técnicas, de igual forma que hacemos con irnos a dormir por la noche, para despertarnos sin escuchar la alarma del despertador.

Nuestro cerebro se acostumbra a que aquella hora debemos levantarnos, nos despertaremos sin alarmas y estaremos menos cansados.

Deja que entre la luz natural del día

Si una vez nos hemos despertado, abrimos la persiana logramos que entre la luz natural en nuestra habitación y es otra de las maneras de que podamos despertarnos y levantarnos antes o bien cuando toca. La oscuridad hace que tengamos más ganas de seguir durmiendo. Si tienes persianas automáticas, es mucho mejor porque sólo debes darle a un botón o programar para que a cierta hora se vaya abriendo.

Los móviles no son nada buenos

Irnos a dormir consultando el móvil y despertarnos con su alarma o bien empezando el dia ya consultando las notificaciones en la cama no es nada bueno. Los expertos dan a conocer que es mejor dejar el móvil a un lado para un descanso más profundo y reparador.

Deja de lado los malos hábitos

Si hay un día que cenamos algo más y nos pasamos por el vino, tampoco es un crimen. Pero, en general, si lo hacemos de forma diaria, nos dormiremos al momento, pero luego nos despertaremos y nuestro sueño no será reparador.

Tener unos buenos hábitos diurnos y nocturnos es la mejor solución para poder descansar y despertarnos bien y sin necesidad de alarma.

Cómo mantener el ciclo de dormir-despertar en marcha

En la web del psicólogo Jorge Franco, se dan determinados consejos para que tengamos estos buenos hábitos de descanso tanto por la noche como durante el día. ¿Qué recomienda?

Durante el día:

Exponerse a la luz del sol por la mañana.

Se aconseja tomar el café o desayunar en la terraza. La luz en la cara ayudará a despertar.

Pasar más tiempo fuera durante la luz del día

Hacer pequeños descansos de trabajo en la luz del sol, hacer ejercicio fuera, o caminar durante el día en lugar de por la noche.

Dejar entrar la luz natural en su hogar o espacio de trabajo

Mantener cortinas y persianas abiertas durante el día, e intente mover su escritorio más cerca de la ventana.

Si es necesario, usar una caja de terapia de luz

Pues esto simula la luz del sol y puede ser especialmente útil durante los días cortos de invierno.

Por la noche:

Evitar las pantallas brillantes 1-2 horas antes de la hora de acostarse

Se demuestra que la luz azul emitida por su teléfono, tableta, computadora o TV es especialmente perjudicial. Puede minimizar el impacto utilizando dispositivos con pantallas más pequeñas, reduciendo el brillo o utilizando software que altera la luz.

No a ver la televisión muy tarde por la noche

No sólo la luz de un televisor suprime la melatonina, pero muchos programas son estimulantes en lugar de relajarle. Intente escuchar música o libros de audio en su lugar.

Cuando llega el momento de dormir, asegurarse de que la habitación esté oscura

Usar cortinas pesadas o cortinas para bloquear la luz de las ventanas, o pruebe con una máscara para dormir. También considere cubrir los aparatos electrónicos que emiten luz.

Mantener las luces apagadas si se levanta durante la noche

Si necesita algo de luz para moverse con seguridad, intente instalar una luz tenue en la sala o el baño o con una pequeña linterna. Esto hará que sea más fácil para que usted vuelva a dormir.

Con estos consejos, será más fácil por decir adiós a la alarma del móvil y así hacer que no suene. Porque realmente si acostumbramos a nuestro cerebro a todo ello, no es nada necesario que la tengamos puesta. Si tienes dudas, habla con tu médico sobre lo que puedes o no hacer.