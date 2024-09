El truco de los neurólogos para no olvidarse nunca de las cosas importantes: no falla

No olvidarse nunca de las cosas importantes puede acabar siendo lo que marque una diferencia en nuestro día a día. El estrés de estas jornadas que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días en los que parecerá que todo cambie, o al menos, eso es lo que parecerá. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que empezar a pensar en todo lo que llega, a una rutina que puede ser tan estresante que acabamos olvidando lo que tenemos por delante.

Es indispensable cuidar nuestra memoria, a través de una correcta alimentación que nos ayude a que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera posible. Es el momento de apostar claramente por una serie de elementos que son fundamentales y que quizás nunca te habías parado a pensar. Siempre debes tener en cuenta que hay profesionales que pueden poner en práctica algunos detalles importantes, de la mano de los expertos en el arte de recordar o de saber en todo momento, qué podemos hacer para mejorar en este aspecto que, con el estrés y el paso del tiempo, sufrirá algún que otro deterioro.

No falla esta forma de nunca olvidarse de las cosas

Te acordarás siempre de todo. Además de tener siempre a mano una buena agenda o ir anotando las cosas, la alimentación y nuestros hábitos diarios juegan un papel importante en todos los sentidos. Habrá llegado este momento en el que tengas que poner sobre la mesa algunos elementos o detalles.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañe en este momento. Conociendo los últimos estudios podemos empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante. Una memoria bien organizada es fundamental, pero también apostar por algunos trucos que son claves.

Hay técnicas para poder recordar mejor y, sobre todo, evitar olvidar algunos elementos que son indispensables. La realidad es que a todos nos ha pasado, tenemos una cita importante, debemos enviar un correo o cualquier otro elemento que tengamos entre manos y acaba siendo olvidado.

Siendo importante o estando en nuestra mente cuando aparece este detalle que puede acabar siendo fundamental para poder recordar todo lo que tenemos y más. Es hora de apostar claramente por unos neurólogos que saben perfectamente qué podemos hacer, tengamos la edad que tengamos para recordarlo todo.

Esto es lo que hacen los neurólogos para no olvidar cosas importantes

Los neurólogos son los expertos que saben perfectamente qué hacer para no olvidar nada de nada, especialmente cuando estamos ante una serie de elementos que son claves y que quizás se conviertan en una auténtica pesadilla. Podremos recordarlo todo de forma ejemplar con la ayuda de sus mejores trucos.

Siguiendo con la explicación de dos expertos de Harvard: «El neurólogo Andrew Budson y la neurocientífica Elizabeth Kensinger no solo explican cómo funciona la memoria, sino que también comparten consejos basados en la ciencia sobre cómo mantenerla afilada a medida que envejecemos en su nuevo libro, «Por qué olvidamos y cómo recordar mejor: La ciencia detrás de la memoria». El libro salió el miércoles. The Gazette entrevistó a Budson, M.D. ’93 y Kensinger ’98 sobre la neurociencia de la memoria y consejos para mejorar nuestro recuerdo. Esta entrevista ha sido condensada y editada para mayor longitud y claridad».

En este libro nos indican una serie de consejos que debemos poner en práctica: «A lo largo del libro usamos el dispositivo mnemónico de CUATRO, que representa cuatro cosas críticas que debemos hacer para que la información se codifique en la memoria. Primero, debes centrar la atención; segundo, debes organizar la información, luego debes entender la información y, por último, necesitas relacionarla con algo más que tu cerebro ya conozca. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. A menudo, cuando alguien dice: «Fui a una fiesta, y conocí a todas estas personas, y no recuerdo ninguno de sus nombres», el colapso estaba en esa primera etapa, sin prestar suficiente atención. En el momento de la recuperación, también podemos tener fallas. Cualquier estudiante ha experimentado esto, donde conoce el contenido, pero durante un examen, no es capaz de llegar a él. O estás mirando la cara de alguien, sabes el nombre de esta persona, pero justo ahí en ese momento, no puedes recuperarlo. En esos momentos, quieres evitar el impulso de generar posibles respuestas y, en su lugar, utilizar señales generales de recuperación, como pensar en la última vez que viste a esa persona, el contexto y las posibles conexiones».

Uno de los consejos que debemos tener en cuenta es: «Descargo mi memoria tanto como puedo. Tengo todas mis contraseñas escritas en un lugar digital seguro. Utilizo calendarios, planificadores y listas. En términos de tratar de recordar mejor las cosas, día a día, trabajo tratando de estar presente y prestar atención a lo que estoy haciendo y tratando de hacer menos tareas a la vez. Cuando estaciono mi coche en un aparcamiento, estoy tratando de ser consciente de lo que estoy haciendo exactamente. Si voy a correr a un lugar desconocido, realmente voy a prestar atención. También trabajo muy duro para convertir las cosas en hábitos y rutinas tanto como sea posible para que se convierta en automático, un hábito».