El truco para evitar que se forme una capa blanca en tu tarro de aceitunas

¿Sueles comprar tarros grandes de aceitunas para disfrutar de estas cada vez que te apetezca? El problema con estos recipientes es que una vez abiertos, y aunque los guardemos en la nevera, generan una película o capa blanca en el borde que muchas veces nos hace pensar en que tal vez esas aceitunas ya no son comestibles. Si deseas evitar esa capa blanca en los tarros de las aceitunas, existe un truco que es además muy fácil de aplicar ¡Veamos en qué consiste!.

Evitar la capa blanca en el tarro de aceitunas

¿Qué es la capa blanca que se genera en la parte salmuera de los tarros de aceitunas? Ciertamente es algo bastante antiestético dada su apariencia viscosa que recuerda al moho, pero lo cierto es que este residuo blanco es bastante inofensivo. De hecho, es natural e incluso beneficioso para la salud intestinal, ya que es una bacteria probiótica lactobacillus que se forma debido a la fermentación entre la salmuera y el oxígeno, según informa el portal Healthline . Sin embargo, como comemos tanto con los ojos como con la boca, estos ligeros sedimentos pueden parecer poco apetecibles.

Por este motivo, si no deseas ese refuerzo adicional de probióticos o no te gusta para nada ver esta capa flotante, existe un sencillo truco que la evita por completo, y que consiste en agregar un poco de vinagre en la parte superior de tu tarro de aceitunas. La adición de vinagre asegurará que la película blanca no se vuelva a formar en el frasco de aceitunas y también evitará que las aceitunas se cubran con la película, especialmente si las está usando para adornar o agregarlas enteras a una ensalada, o también, a bebidas como un martini.

Cómo aplicar el truco del vinagre

Ahora que sabe que las manchas blancas y los depósitos son subproductos inofensivos de la oxidación, no hay necesidad de tirar el tarro de aceitunas. Sin embargo, lo importante que debe saber es que no puedes agregar el vinagre en la parte superior y esperar que la capa de probiótico se disuelva; primero debes quitarlo del frasco por completo. Puedes sacar la película con una cuchara o incluso quitar toda la salmuera y enjuagar las manchas blancas de las aceitunas.

Una vez que sus aceitunas estén libres de bacterias, puede devolverlas al frasco y hacer tu propia salmuera. Todo lo que se necesita es hacer una nueva mezcla de agua salada que no haya pasado por la fermentación. Este método casi restablecería el proceso de fermentación de la aceituna al refrescar la salmuera, lo que significa que tomará un tiempo antes de que se forme otra película blanca.

Pero el método más fácil es agregar una cucharadita de vinagre encima después de quitar la película. Dado que el vinagre es muy ácido, detendrá el proceso de fermentación y evitará que se formen nuevamente estas bacterias beneficiosas. El uso de cualquiera de los métodos asegurará que las aceitunas se vean frescas y suaves, listas para servir en casi cualquier plato o para disfrutar sin más.