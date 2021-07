WhatsApp sigue llenándose de funciones que vamos descubriendo poco a poco. Recientemente, la aplicación de mensajería más usada en el mundo lanzaba su opción de poder acelerar la velocidad de los mensajes, pero además cuenta también con otra posibilidad que muchos desconocen todavía. Conoce ahora, el truco para enviar un mensaje invisible en WhatsApp.

El truco para enviar un mensaje invisible en WhatsApp

Para enviar un mensaje en blanco o invisible en WhatsApp, existen al menos dos métodos que se basan en el uso de caracteres invisibles especiales. Estos elementos funcionan como letras y números normales del alfabeto, pero no están representados por ningún símbolo gráfico visible, de modo que vamos a explicaros cómo encontrarlos y cómo usarlos.

La plataforma de mensajería de WhatsApp impide el envío de mensajes que solo incluyen espacios, probablemente por un motivo estético. Aquellos que quieran enviar un mensaje vacío dentro de la aplicación pueden hacerlo de todos modos con un simple truco que aunque pude parecer que no es extremadamente útil, lo cierto es que nos puede servir para dar cierto énfasis particular a algunas conversaciones, tal vez resaltando con el mensaje en blanco que no tienes nada que decir sobre un tema determinado, o simplemente para gastar una broma a tus contactos haciéndoles creer que hay problemas con la aplicación. Sin embargo, el truco es fácil de aplicar y no daña a los smartphones de quien lo recibe.

Sin embargo, tal y como hemos mencionado, si queremos enviar un mensaje en blanco tenemos que usar caracteres invisibles especiales. El problema es que estos no se encuentran en WhatsApp, por lo que deben obtenerse online o de aplicaciones específicas, copiándolos de estas fuentes y pegándolos en los chats deseados.

Cómo enviar un mensaje invisible en WhatsApp

De este modo, uno de los sitios que ofrece este servicio es EmptyCharacter , que como su nombre indica no tiene otra finalidad que esta. El sitio alberga un práctico botón que copia automáticamente el carácter invisible en la memoria, para que pueda pegarse en los chats; el procedimiento tarda unos segundos pero claro al usar este truco deberás copiar y pegar para cada mensaje en blanco que desees enviar.

Para aquellos que quieren enviar mensajes invisibles de longitud personalizable en su lugar, es posible instalar aplicaciones como Blank Message, que usan el mismo principio pero repiten el carácter invisible un cierto número de veces. Esta solución requiere que instales una aplicación adicional en tu teléfono, pero de esta manera el mensaje enviado puede ocupar más espacio o que lo puedas enviar repetidas veces sin tener que volver atrás para copiar y pegar todo el rato.