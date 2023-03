El truco casero para que tu sartén parezca recién comprada: no volverás a tirarla

¿Alguna vez has tirado una sartén porque ha perdido el antiadherente? En cuanto conozcas este truco, dejarás de hacerlo porque permite devolverle la vida a estas sartenes de una manera muy rápida y sencilla. El truco no ha tardado en hacerse viral en TikTok, y puedes ponerlo en práctica en cuanto veas que tu sartén tiene arañazos y ya no funciona como es debido.

En primer lugar, vamos a explicar qué es una sartén antiadherente y cómo funciona. Se trata de un utensilio de cocina cuya superficie está revestida con un material antiadherente, que por lo general es una capa de teflón o politetrafluoroetileno (PTFE). Tal y como su propio nombre indica, este material evita que los alimentos se peguen a la superficie de la sartén.

Cabe señalar que las sartenes antiadherentes se pueden dañar con el tiempo y dejar de funcionar como es debido. En este caso, antes de tirarla a la basura y comprarte una nueva, puedes poner en práctica el truco que se ha hecho viral en TikTok. A continuación te explicamos paso a paso en qué consiste para que no te pierdas nada.

Truco para recuperar una sartén antiadherente

En primer lugar, debes limpiar la sartén con un estropajo suave y el jabón que utilices habitualmente para lavar los platos. Una vez esté limpia y seca, ponla en el fuego y déjala reposar a fuego alto durante un minuto.

Cuando esté caliente, añade sal de mesa hasta cubrir por completo el fondo de la sartén. Agítala para que se distribuya uniformemente. Deja que la sal se cocine durante unos minutos, hasta que adquiera un color similar al azúcar moreno. Retira la sartén del fuego, deja que se enfríe un poco, desecha la sal y límpiala con papel de cocina absorbente. ¡Con este truco la sartén quedará como nueva!

Consejos prácticos

Para alargar la vida útil de la sartén antiadherente, hay una serie de consejos que debes conocer. Recuerda que estas sartenes están pensadas para cocciones a fuego-bajo medio, así que si las pones constantemente a fuego alto, el material antiadherente terminará dañándose.

Aunque lavarla en el lavavajillas es lo más cómodo y sencillo, lo mejor es lavarla a mano. Hazlo con un estropajo suave para evitar rayar el antiadherente. A la hora de guardar las sartenes, coloca un trapo entre sartén y sartén al apilarlas. En el mercado existen protectores de fieltro que resultan muy prácticos.

Y, por último, recuerda que nunca debes utilizar utensilios metálicos, como tenedores, para remover lo alimentos que estás cocinando.