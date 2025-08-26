La hija de Manuel de la Calva desvela la enfermedad que padecía su padre: estos son sus síntomas

Los fans del Dúo Dinámico se han vestido de luto este martes, 26 de agosto, tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva. Según ha trascendido, el intérprete ha muerto a los 88 años, víctima de una fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada después de un incidente que vivió en un concierto en Sitges (Barcelona), hace unos tres años.

La noticia ha pillado por sorpresa a propios y extraños y ha sido la hija mayor del artista, Victoria de la Calva, la que ha desvelado el motivo de su muerte, el cual, hasta ahora, era completamente desconocido. «Estaba enfermo, pero al final lo que él tenía era un poco traicionero. Es algo que puedes arrastrar durante años tirando para delante, y luego, de repente, en cuestión de horas, empeorar y llegar a lo que hemos llegado», explicaba en Y ahora Sonsoles mientras desvelaba que su progenitor padecía fibrosis pulmonar. Pero, ¿de qué se trata esta enfermedad?

Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya… pic.twitter.com/C6SH8RSvFw — Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025

¿Qué es la fibrosis pulmonar?

Según la información ofrecida por Mayo Clinic, la fibrosis pulmonar «es una enfermedad que se presenta cuando el tejido pulmonar se daña y forma cicatrices». Este tejido es rígido y engrosado y, con el tiempo, termina dificultando el correcto funcionamiento de los pulmones. De hecho, según la fuente citada, suele ser una enfermedad que empeora con el tiempo. «Algunas personas pueden permanecer estables durante mucho tiempo, pero la afección empeora más rápidamente en otras. A medida que empeora, las personas sienten cada vez más falta de aire», señalan, añadiendo que este daño que se va produciendo en los pulmones no se puede reparar, siendo el trasplante, en algunos casos, la única opción viable.

Entre los síntomas más comunes de la fibrosis pulmonar destaca la falta de aire, la tos seca, el cansancio extremo, la pérdida de peso involuntaria, el dolor muscular o articular y el ensanchamiento de las puntas de los dedos de las manos o de los pies.

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, integrantes del Dúo Dinámico. (Foto: Gtres)

Según ha contado su compañero de escenario y amigo Ramón Arcusa en TardeAR, Manuel de la Calva «llevaba medicándose con médicos desde hacía un par de años», aunque no quiso dar detalles sobre el tipo de tratamiento que era. De acuerdo con la Mayo Clinic, existen distintos factores médicos que pueden estar asociados a este tipo de cuadros, entre ellos algunos tratamientos como la quimioterapia. En el caso de Manuel, se sabe que fue diagnosticado de cáncer en 2007, aunque no se hizo público el tipo de tratamiento que recibió entonces.