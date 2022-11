El trucazo que desconocías para rellenar un molinillo de pimienta

Muchas de las recetas que cocinamos no serían nada sin una pizca de sal o una pizca de pimienta. En el caso de esta última a veces resulta casi imposible saber qué cantidad es necesaria pero para ayudarnos tenemos los molinillos que con sólo girarlos unas cuantas veces (suele recomendarse que con cinco veces es suficiente) nos permiten poder añadir la cantidad justa de pimienta. El problema viene cuando se agotan y tenemos que rellenarlos. Es entonces cuando vemos como al intentar meter la pimienta vemos como esta se va cayendo por todos lados con el riesgo que eso supone si por ejemplo nuestro perro o gato se come los granos de pimienta, por no hablar del desperdicio que supone. Por suerte existe un trucazo que tal vez desconocías y que te servirá para rellenar un molinillo de pimienta de la forma más eficaz de todas.

El trucazo para rellenar el molinillo de pimienta

Si deseas dejar de recoger granos de pimienta del suelo o de la encimera cada vez que rellenas el molinillo, existe un truco de lo más efectivo que además es fácil de aplicar y apenas te costará unos minutos.

El truco consiste en algo tan básico como usar una bolsa de plástico de las del tipo zip o una que te permita meter dentro el molinillo para no perder granos de pimienta.

Lo que tienes que hacer entonces es coger la bolsa y meter dentro el pimentero. Dependiendo del tamaño de este necesitarás una bolsa más o menos grande. Lo importante sobre todo es que quepa el molinillo y tengas todavía algo de espacio para meter bastantes granos de pimienta que debes dejar en el fondo de la bolsa.

Coloca la bolsa con los granos de pimienta y el molinillo de pimienta sobre una superficie en la que puedas trabajar sin problema. Ahora tan sólo tienes que meter la mano en la bolsa, coger un puñado de granos, quitar la tapa o tapón del molinillo y echar dentro los granos.

Verás como algunos se siguen cayendo fuera pero como estás haciéndolo todo dentro de la bolsa, estos no se perderán ni caerán al suelo.

Lo único que debes hacer entonces es ir llenando el molinillo hasta que veas que ya está del todo completo. No tendrás que preocuparte por los granos y aquellos que sobren sólo los tienes que pasar entonces de la bolsa al paquete de granos de pimienta, a su recipiente o también podrías dejarlos en la bolsa que hayas usado.