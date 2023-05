El trucazo definitivo para guardar el edredón sin que ocupe espacio

Apenas quedan unos días para que llegue el verano, así que es el momento de despedirse del edredón hasta el próximo invierno. Ahora bien, guardarlo es una odisea, ya que ocupa muchísimo espacio. Además, plegarlo no es nada sencillo, así que vamos retrasando esta tarea hasta que no nos queda más remedio que ponernos manos a la obra. Pero ya no tenemos que sufrir más, porque existe un truco muy sencillo para guardar el edredón de manera rápida y sin que ocupe espacio.

¿Cómo guardar el edredón?

Lo primero es lavarlo, ya que el edredón acumula una gran cantidad de bacterias y fluidos corporales. Si el relleno es de fibras sintéticas, debemos lavarlo con un programa corto, a 60 grados y a bajas revoluciones. Lo ideal es utilizar un detergente para prendas delicadas y evitar el suavizante. Una vez finalice el programa, lo sacamos de la lavadora, lo sacudimos bien para que el relleno se distribuya de manera uniforme y lo extendemos al aire libre para que se seque.

En el caso de que el relleno del edredón sea de plumas naturales, debemos introducir en el tambor de la lavadora tres o cuatro pelotas de tenis envueltas en unos calcetines. Las pelotas golpean el edredón para que la plumas se distribuyan de manera uniforme. En la lavadora, tenemos que seleccionar un programa para prendas delicadas, en agua fría. Lo secamos en horizontal y le damos la vuelta cada poco tiempo para que las plumas se distribuyan por el interior.

Una vez el edredón esté completamente seco, para guardarlo sin que apenas ocupe espacio, podemos comprar unas bolsas al vacío y una bomba de aire. Pero, si no queremos gastar dinero, podemos conseguir el mismo resultado con una bolsa de basura y la aspiradora. Es tan sencillo como colocar el edredón dentro de la bolsa y comprimir con la aspiradora. Debemos tener cuidado de no romper la bolsa y, finalmente, cerrarla muy bien para que no se salga el aire.

Una vez tenemos la bolsa lista con el edredón dentro, debemos guardarla en un lugar seco, para evitar que el moho o la humedad generen malos olores. De esta manera, tendremos el edredón limpio y cuidado, listo para volver a colocarlo en la cama el próximo invierno.

Por supuesto, el truco de la bolsa de basura y la aspiradora para envasar al vacío también podemos utilizarlo para almacenar la ropa de invierno, siempre y cuando no sea de un tejido de tipo raso o fácil de arrugarse.